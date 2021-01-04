Превратили место убийства святыню: тысяч иракцев почтили память генерала Сулеймани – фото
Тысячи жителей Ирака в воскресенье, 3 января, вышли на улицы Багдада для того, чтобы почтить первую годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в местном аэропорту результате ракетного удара беспилотников США.
Демонстранты держали в руках портреты военнослужащего и требовали вывести американские войска из страны. Об этом пишет "Голос Америки".
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Тысячи людей устроили шествие в аэропорт и превратили место убийства в своеобразную святыню, закрытую красными веревками. Они также почтили память командира шиитского ополчения Абу-Махди аль-Мухандиса и еще восемь мужчин, погибших 3 января 2020 года в результате нападения США.
Кроме этого, местные власти в память о погибших оформили инсталляцию – якобы в легковую машину попадает ракета. Чиновники утверждают, что трагедия объединила граждан страны, а также Ирак с Ираном.
В Багдаде 3 января прошла акция памяти Касема Сулеймани / Фото Associated Press
Что известно об убийстве Сулеймани:
- Иранского генерала Касема Сулеймани убили в Багдаде в ночь на 3 января 2020 – американские военные нанесли сокрушительный ракетный удар.
- Действующая власть Соединенных Штатов назвала эту атаку "решительной оборонной акцией". Приказ ликвидировать Сулеймани отдал лично президент США Дональд Трамп.
- Сначала с генералом прощались в иракском Багдаде. Позже память Сулемаймани почтили и в Тегеране – пришло более миллиона иранцев.
- Военного похоронили в его родном городе Керман. Во время церемонии прощания произошла давка, в которой погибли 56 человек и еще 210 получили травмы.
- Уже через 5 дней, 8 января 2020 года, Иран атаковал американскую военную базу Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке. Власти страны сообщали об около 80 погибших, но Дональд Трамп опроверг эту информацию.
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