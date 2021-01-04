Тысячи жителей Ирака в воскресенье, 3 января, вышли на улицы Багдада для того, чтобы почтить первую годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в местном аэропорту результате ракетного удара беспилотников США.

Демонстранты держали в руках портреты военнослужащего и требовали вывести американские войска из страны. Об этом пишет "Голос Америки".

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Тысячи людей устроили шествие в аэропорт и превратили место убийства в своеобразную святыню, закрытую красными веревками. Они также почтили память командира шиитского ополчения Абу-Махди аль-Мухандиса и еще восемь мужчин, погибших 3 января 2020 года в результате нападения США.

Кроме этого, местные власти в память о погибших оформили инсталляцию – якобы в легковую машину попадает ракета. Чиновники утверждают, что трагедия объединила граждан страны, а также Ирак с Ираном.

В Багдаде 3 января прошла акция памяти Касема Сулеймани / Фото Associated Press

Что известно об убийстве Сулеймани:

Обратите внимание! В Иране атаку США назвали "актом международного терроризма" и пообещали отомстить.