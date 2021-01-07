Трампу грозит смертная казнь: иранский суд выдал ордер на его арест за убийство Сулеймани
Суд в Багдаде выписал ордер на арест главы США Дональда Трампа. Его обвиняют в убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани.
Теперь Дональду Трампу грозит смертная казнь. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Важно Превратили место убийства в святыню: тысячи иракцев почтили память генерала Сулеймани – фото
В чем обвиняют Трампа
Именно американский лидер Дональд Трамп лично отдал приказ ликвидировать иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. 3 января 2020 года американские военные нанесли сокрушительный ракетный удар.
Убийства спровоцировали дипломатический кризис и обострили американо-иракские отношения. В Иране атаку США назвали "актом международного терроризма" и пообещали отомстить.
Больше об убийстве Сулеймани
- Касем Сулеймани был очень популярен в Иране. Он был командующим спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. О нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения.
- Американские военные убили Сулеймани по приказу Трампа 3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке.
- Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей национального масштаба.
Поделиться новостью