Суд в Багдаде выписал ордер на арест главы США Дональда Трампа. Его обвиняют в убийстве иранского военачальника Касема Сулеймани.

Теперь Дональду Трампу грозит смертная казнь. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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В чем обвиняют Трампа

Именно американский лидер Дональд Трамп лично отдал приказ ликвидировать иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. 3 января 2020 года американские военные нанесли сокрушительный ракетный удар.

Убийства спровоцировали дипломатический кризис и обострили американо-иракские отношения. В Иране атаку США назвали "актом международного терроризма" и пообещали отомстить.

Обратите внимание! Недавно власти Ирана обратились в Интерпол с запросом на розыск и арест Трампа. В запросе говорится о задержании еще 47 других американских должностных лиц.

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