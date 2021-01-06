Разыскать и арестовать Трампа: Иран обратился в Интерпол с запросом
Власть Ирана обратилась в Интерпол – предоставили запрос на розыск и арест пока еще президента США Дональда Трампа. В запросе говорится о задержании еще 47 других американских чиновников. Их Иран связывает с убийством генерала Касема Сулеймани.
Спикер иранского Минюста Голамхосейни Эсмаили отметил, что это обращение в Интерпол является очень серьезным. Об этом сообщило издание Al Jazeera.
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"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", – заверил Эсмаили.
Подобный запрос Ирана относительно Трампа
- Подобный запрос Иран уже готовил. В июне 2020 года генпрокурор Тегерана направил в Интерпол запрос на арест Трампа.
- Тогда также говорилось о еще десятках американских чиновников. Причиной назвали "убийство и терирозм".
- Однако тогда Интерпол отказал в удовлетворении запроса Ирана. Там объяснили, что устав организации запрещает принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера.
Убийство Касема Сулеймани: что известно
- Командующего Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани убили 3 января 2020 года. Тогда с американского дрона атаковали Багдад.
- Приказ об авиаударе отдал Дональд Трамп. Именно поэтому Иран требует, чтобы его арестовали.
- В сентябре в СМИ появилась информация, что Иран может готовить покушение на подругу Трампа, которая является амбассадором в ЮАР.
- На годовщину гибели Сулеймани люди вышли на акции чествования памяти.
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