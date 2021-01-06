Власть Ирана обратилась в Интерпол – предоставили запрос на розыск и арест пока еще президента США Дональда Трампа. В запросе говорится о задержании еще 47 других американских чиновников. Их Иран связывает с убийством генерала Касема Сулеймани.

Спикер иранского Минюста Голамхосейни Эсмаили отметил, что это обращение в Интерпол является очень серьезным. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

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"Исламская Республика Иран очень серьезно относится к преследованию и наказанию заказчиков и исполнителей этого преступления", – заверил Эсмаили.

Подобный запрос Ирана относительно Трампа

Подобный запрос Иран уже готовил. В июне 2020 года генпрокурор Тегерана направил в Интерпол запрос на арест Трампа.

Тогда также говорилось о еще десятках американских чиновников. Причиной назвали "убийство и терирозм".

Однако тогда Интерпол отказал в удовлетворении запроса Ирана. Там объяснили, что устав организации запрещает принимать любые действия политического, военного, религиозного или расового характера.

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