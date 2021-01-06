В Иране хотят уничтожить Израиль до 2041 года: внесли законопроект
В парламент Ирана внесли законопроект, который обязывает до 2041 года "уничтожить" Израиль. Документ внесли в годовщину смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.
Законопроект удивил не только Иран, но и мир. Документ стал беспрецедентным за 42-летнюю историю Исламской Республики, сообщает Iran Wire.
К теме Превратили место убийства в святыню: тысячи иракцев почтили память генерала Сулеймани – фото
О чем говорится в законопроекте
В законопроекте указано, что будущие администрации должны отправить партию товаров первой необходимости в Газу через 6 месяцев после того, как законопроект примут.
Такие действия якобы приведут к захвату иранских товаров. Это увеличит вероятность военного противостояния с Израилем.
Закон обяжет правительство одного суверенного государства и члена ООН попытаться уничтожить другое государство, которое тоже является членом ООН. Это создаст для Исламской Республики нешуточные проблемы на международной арене.
Что этому предшествовало
- 5 лет назад верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявлял, что к 2040 году от Израиля "ничего не останется".
- Такую позицию антиизраильские протестующие повторяли на митингах неоднократно.
- Добавим, что 3 января на Ближнем Востоке обострилась ситуация. Там почтили первую годовщину убийства американцами в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани. Люди вышли массово на акции.
Поделиться новостью