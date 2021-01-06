В парламент Ирана внесли законопроект, который обязывает до 2041 года "уничтожить" Израиль. Документ внесли в годовщину смерти генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Законопроект удивил не только Иран, но и мир. Документ стал беспрецедентным за 42-летнюю историю Исламской Республики, сообщает Iran Wire.

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О чем говорится в законопроекте

В законопроекте указано, что будущие администрации должны отправить партию товаров первой необходимости в Газу через 6 месяцев после того, как законопроект примут.

Такие действия якобы приведут к захвату иранских товаров. Это увеличит вероятность военного противостояния с Израилем.

Закон обяжет правительство одного суверенного государства и члена ООН попытаться уничтожить другое государство, которое тоже является членом ООН. Это создаст для Исламской Республики нешуточные проблемы на международной арене.

Что этому предшествовало