В Ірані хочуть знищити Ізраїль до 2041 року: внесли законопроєкт
У парламент Ірану внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" Ізраїль. Документ внесли у роковини смерті генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.
Законопроєкт здивував не лише Іран, а й світ. Документ став безпрецедентним за 42-річну історію Ісламської Республіки, повідомляє Iran Wire.
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Про що йдеться у законопроєкті
У законопроєкті зазначено, що майбутні адміністрації повинні відправити партію товарів першої необхідності в Газу через 6 місяців після того, як законопроєкт ухвалять.
Такі дії нібито призведуть до захоплення іранських товарів. Це збільшить ймовірність військового протистояння з Ізраїлем.
Закон зобов'яже уряд однієї суверенної держави і члена ООН спробувати знищити іншу державу, яка теж є членом ООН. Це створить для Ісламської Республіки неабиякі проблеми на міжнародній арені.
Що цьому передувало
- 5 років тому верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявляв, що до 2040 року від Ізраїлю "нічого не залишиться".
- Таку позицію антиізраїльські протестувальники повторювали на мітингах неодноразово.
- Додамо, що 3 січня на Близькому Сході загострилася ситуація. Там вшановували перші роковини вбивства американцями у Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані. Люди вийшли масово на акції.
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