У парламент Ірану внесли законопроєкт, який зобов'язує до 2041 року "знищити" Ізраїль. Документ внесли у роковини смерті генерал-лейтенанта Касема Сулеймані.

Законопроєкт здивував не лише Іран, а й світ. Документ став безпрецедентним за 42-річну історію Ісламської Республіки, повідомляє Iran Wire.

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Про що йдеться у законопроєкті

У законопроєкті зазначено, що майбутні адміністрації повинні відправити партію товарів першої необхідності в Газу через 6 місяців після того, як законопроєкт ухвалять.

Такі дії нібито призведуть до захоплення іранських товарів. Це збільшить ймовірність військового протистояння з Ізраїлем.

Закон зобов'яже уряд однієї суверенної держави і члена ООН спробувати знищити іншу державу, яка теж є членом ООН. Це створить для Ісламської Республіки неабиякі проблеми на міжнародній арені.

Що цьому передувало