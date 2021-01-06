Влада Ірану звернулася до Інтерполу – надали запит на розшук та арешт поки ще президента США Дональда Трампа. У запиті мовиться про затримання ще 47 інших американських посадовців. Їх Іран пов'язує із вбивством генерала Касема Сулеймані.

Речник іранського Мін'юсту Голамхосейні Есмаілі зазначив, що це звернення до Інтерполу є дуже серйозним. Про це повідомило видання Al Jazeera.

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"Ісламська Республіка Іран дуже серйозно ставиться до переслідування та покарання замовників й виконавців цього злочину", – запевнив Есмаіді.

Подібний запит Ірану щодо Трампа

Подібний запит Іран вже готував. У червні 2020 року генпрокурор Тегерана надіслав у Інтерпол запит на арешт Трампа.

Тоді також мовилось про ще десятки американських посадовців. Причиною назвали "вбивство і тероризм".

Однак тоді Інтерпол відмовив у задоволенні запиту Ірану. Там пояснили, що статут організації забороняє вживати будь-які дії політичного, військового, релігійного чи расового характеру.

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