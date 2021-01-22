Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поклялся отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Соответствующее обращение Хаменеи разместил на своей странице в популярной соцсети.

В посте лидера Ирана есть фото игрока в гольф, похожего на Трампа. Об этом говорится в твиттере лидера Ирана.

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На снимке изображен светловолосый мужчина в красной рубашке, похожий на Дональда Трампа, рядом со зловещей тенью беспилотника. Заметим, что ранее лидер Ирана уже обещал отомстить Трампу за убийство генерала Сулеймани.

Организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани должны быть наказаны. Эта месть будет неизбежной,

– сказал Хаменеи.



Лидер Ирана поклялся отомстить Трампу / Фото из твиттера лидера Ирана

Более об убийстве Сулеймани

Касем Сулеймани был очень популярен в Иране. Он был командующим спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. О нем снимали фильмы , писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения.

Он был командующим спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. О нем , писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения. Американские военные убили Сулеймани по приказу Трампа 3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке.

3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке. Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей национального масштаба.

Добавим, что после убийства Сулеймани отношения между США и Ираном были чрезвычайно напряженные и едва не дошли до войны. Президент Ирана Рухани в своем заявлении призвал нового президента США Джо Байдена возобновить участие США в ядерной сделке, заключенной в 2015 году при администрации Барака Обамы.