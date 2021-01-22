Месть будет неизбежной: Лидер Ирана опубликовал фото гольфиста, похожего на Трампа
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поклялся отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани. Соответствующее обращение Хаменеи разместил на своей странице в популярной соцсети.
В посте лидера Ирана есть фото игрока в гольф, похожего на Трампа. Об этом говорится в твиттере лидера Ирана.
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На снимке изображен светловолосый мужчина в красной рубашке, похожий на Дональда Трампа, рядом со зловещей тенью беспилотника. Заметим, что ранее лидер Ирана уже обещал отомстить Трампу за убийство генерала Сулеймани.
Организаторы и исполнители убийства генерала Сулеймани должны быть наказаны. Эта месть будет неизбежной,
– сказал Хаменеи.
Лидер Ирана поклялся отомстить Трампу / Фото из твиттера лидера Ирана
Более об убийстве Сулеймани
- Касем Сулеймани был очень популярен в Иране. Он был командующим спецподразделений "Эль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции. О нем снимали фильмы, писали песни, ему посвящали награды и спортивные достижения.
- Американские военные убили Сулеймани по приказу Трампа 3 января 2020 года во время бомбежки в Ираке.
- Трамп назвал это большой победой в войне с Ираном, а для Ирана это стало потерей национального масштаба.
Добавим, что после убийства Сулеймани отношения между США и Ираном были чрезвычайно напряженные и едва не дошли до войны. Президент Ирана Рухани в своем заявлении призвал нового президента США Джо Байдена возобновить участие США в ядерной сделке, заключенной в 2015 году при администрации Барака Обамы.
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