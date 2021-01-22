45 американський президент Дональд Трамп провів свій перший день після президентства за улюбленимзаняттям. Він грав у гольф в одному зі своїх клубів.

Переночувавши у своїй резиденції "Мар-а-Лаго" у Флориді, зранку 21 січня він поїхав до Міжнародного гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч, пише The Washington Examiner.

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За інформацією видання, того дня на територію закладу прибув автомобільний кортеж політика. Самого Трампа видно не було, але журналістів проінформували, що він залишив "Мар-а-Лаго", аби пограти у гольф.

Цікаво! Як підрахували у Washington Post, Трамп, ймовірно, зіграв 261 раунд у в гольф за час свого перебування на посаді президента США. Це – приблизно раз у 5 – 6 днів.

Зауважимо, що це – лише приблизна оцінка. Оскільки адміністрація Трампа ніколи не підтверджувала, що саме робив політик під час відвідування гольф-клубу.



Автомобільний кортеж Трампа біля гольф-клубу у Вест-Палм-Біч / Фото з соцмереж

Коли Трамп покинув Вашингтон

Трамп не прийшов на інавгурацію свого наступника Байдена. Цим він порушив багаторічну традицію. Останнім президентом США, який пропустив таку церемонію, був Ендрю Джонсон – у 1869 році.

Спочатку політик провів урочисту церемонію прощання на військовій базі у Мериленді. До "Мар-а-Лаго" він прибув за кілька хвилин до того, як Байден склав присягу президента.