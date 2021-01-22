45 американский президент Дональд Трамп провел свой первый день после президентства за любимым занятием. Он играл в гольф в одном из своих клубов.

Переночевав в своей резиденции "Мар-а-Лаго" во Флориде утром 21 января он поехал в Международный гольф-клуб Трампа в Уэст-Палм-Бич, пишет The Washington Examiner.

Обратите внимание На уборку Белого дома после Трампа потратили полмиллиона долларов

По информации издания, в тот день на территорию заведения прибыл автомобильный кортеж политика. Самого Трампа видно не было, но журналистов проинформировали, что он оставил "Мар-а-Лаго", чтобы поиграть в гольф.

Интересно! Как подсчитали в Washington Post, Трамп, вероятно, сыграл 261 раунд в гольф за время своего пребывания на посту президента США. Это – примерно раз в 5-6 дней.

Заметим, что это – лишь приблизительная оценка. Поскольку администрация Трампа никогда не подтверждала, что именно делал политик во время посещения гольф-клуба.



Автомобильный кортеж Трампа у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич / Фото из соцсетей

Когда Трамп покинул Вашингтон

Трамп не пришел на инаугурацию своего преемника Джо Байдена. Этим он нарушил многолетнюю традицию. Последним президентом США, который пропустил такую церемонию, был Эндрю Джонсон – в 1869 году.

Сначала политик провел торжественную церемонию прощания на военной базе в Мэриленде. В "Мар-а-Лаго" он прибыл за несколько минут до того, как Байден принял присягу президента.