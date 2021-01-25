Під час розгляду Сенатом США справи про імпічмент Дональда Трампа у Вашингтоні 8 лютого перебуватиме 5 тисяч нацгвардійців. Військові забезпечуватимуть порядок в американській столиці.

Джерело: Associated Press.

По допомогу до Національної гвардії звернулись після того, як на адресу членів Конгресу почали надходити погрози.

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Правоохоронці розслідують погрози конгресменам

За інформацією видання, наразі федеральні правоохоронці розслідують факт погроз конгресменам напередодні другого процесу імпічменту Дональда Трампа. Серед погроз – нібито наміри убивства деяких із законодавців або напади на них за межами Капітолію.

У Вашингтоні очікують на протести

Під час розгляду справи про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа в американській столиці очікують на масові акції протесту.

Зверніть увагу! Палата представників США оголосила імпічмент Дональду Трампу за "підбурювання до повстання", через його роль у подіях 6 січня.

Протести у Вашингтоні: коротко