Сенат розгляне імпічмент Трампа: до Вашингтона стягують Нацгвардію
Під час розгляду Сенатом США справи про імпічмент Дональда Трампа у Вашингтоні 8 лютого перебуватиме 5 тисяч нацгвардійців. Військові забезпечуватимуть порядок в американській столиці.
Джерело: Associated Press.
По допомогу до Національної гвардії звернулись після того, як на адресу членів Конгресу почали надходити погрози.
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Правоохоронці розслідують погрози конгресменам
За інформацією видання, наразі федеральні правоохоронці розслідують факт погроз конгресменам напередодні другого процесу імпічменту Дональда Трампа. Серед погроз – нібито наміри убивства деяких із законодавців або напади на них за межами Капітолію.
У Вашингтоні очікують на протести
Під час розгляду справи про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа в американській столиці очікують на масові акції протесту.
Протести у Вашингтоні: коротко
- У Вашингтоні 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа влаштували штурм Капітолію. Цього дня конгресмени мали оголосити остаточні результати виборів президента США.
- На вулицях американської столиці відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті цих подій загинули 5 людей.
- Через штурм установи засідання перервали, а у Вашингтоні були оголошено комендантську годину.
- Через ці події Палата представників Конгресу 13 січня ухвалила рішення про імпічмент Дональда Трампа.
- Побоюючись нових протестів під час інавгурації Джо Байдена, влада столиці США звернулася по допомогу до Національної гвардії. Підтримували порядок у Вашингтоні 25 тисяч нацгвардійців з усієї країни.
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