Колишній президент Сполучених штатів Америки Дональд Трамп зазнає збитків. Все через спровоковані необдуманими заявами заворушення у Капітолії.

Так за 2020 рік його компанія Trump Organization заробила вдвічі менше, ніж у 2019 році. Про зниження його статків повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal.

Цікаво Вже не президент США: що робив Трамп у перший день без посади

Частково збитки пов'язані з обмеженнями, запровадженими на тлі пандемії COVID-19. Тенденції до зниження статків Трампа збережуться і у 2021 році, попереджають експерти WSJ.

На тлі заворушень у Капітолії низка банків відмовилася від співпраці з 45 президентом США. А його підприємствам потрібно заплатити 400 мільйонів кредитів наступного року.

Довідка. Компанії Trump Organization належать готелі, гольф-клуби та комерційна нерухомість

Що кажуть у Трампа

Крім того, професійна асоціація гольфістів Америки заявила, що не проводитиме національний чемпіонат в гольф-клубах Трампа у 2022 році. Втім його син Ерік, який керує бізнесами батька, запевняє, що власних коштів у компаній достатньо, аби пройти крізь кризовий період.

Інші причини

Крім того, що компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization 2020 року зафіксувала падіння виручки через спалах COVID-19, також для його бізнесу пророкують проблеми через штурм Капітолію.

Імпічмент Трампу: все, що варто знати

Дональд Трамп став єдиним президентом в історії країни, якому Палата представників оголошувала імпічмент двічі.

Вперше це сталося після скандальної розмови, в якій Трамп змушував Зеленського розслідувати справу проти сина Байдена.

Другий імпічмент Трампу підготували на тлі масових заворушень у Вашингтоні.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу