Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп несет убытки. Все из-за спровоцированных необдуманными заявлениями беспорядков в Капитолии.

Так в 2020 году его компания Trump Organization заработала вдвое меньше, чем в 2019 году. О снижении его состояния сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal.

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Частично убытки связаны с ограничениями, введенными на фоне пандемии COVID-19. Тенденции к снижению состояния Трампа сохранятся и в 2021 году, предупреждают эксперты WSJ.

На фоне беспорядков в Капитолии ряд банков отказался от сотрудничества с 45-м президентом США. А его предприятиям нужно заплатить 400 миллионов кредитов в следующем году.

Справка. Компании Trump Organization принадлежат гостиницы, гольф-клубы и коммерческая недвижимость.

Что говорят у Трампа

Кроме того, профессиональная ассоциация гольфистов Америки заявила, что не будет проводить национальный чемпионат в гольф-клубах Трампа в 2022 году. Впрочем его сын Эрик, который управляет бизнесами отца, уверяет, что собственных средств у компаний достаточно, чтобы пройти сквозь кризисный период.

Другие причины

Кроме того, что компания бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization в 2020 году зафиксировала падение выручки из-за вспышки COVID-19, а также для его бизнеса пророчат проблемы из-за штурма Капитолия.

Импичмент Трампа: все, что следует знать

Дональд Трамп стал единственным президентом в истории страны, которому Палата представителей объявляла импичмент дважды.

Впервые это произошло после скандального разговора, в котором Трамп заставлял Зеленского расследовать дело против сына Байдена.

Второй импичмент Трампу подготовили на фоне массовых беспорядков в Вашингтоне.



Беспорядки в США / Инфографика 24 канала