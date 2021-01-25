Во время рассмотрения Сенатом США дела об импичменте Дональда Трампа в Вашингтоне 8 февраля будет находиться 5 тысяч нацгвардейцев. Военные будут обеспечивать порядок в американской столице.

Источник: Associated Press

За помощью в Национальную гвардию обратились после того, как в адрес членов Конгресса начали поступать угрозы.

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Правоохранители расследуют угрозы конгрессменам

По информации издания, в настоящее время федеральные правоохранители расследуют факт угроз конгрессменам накануне второго процесса импичмента Дональда Трампа. Среди угроз – якобы намерения убийства некоторых из законодателей или нападения на них за пределами Капитолия.

В Вашингтоне ожидают протестов

Во время рассмотрения дела об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа в американской столице ожидают массовые акции протеста.

Обратите внимание! Палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу за "подстрекательство к восстанию", из-за его роли в событиях 6 января.

Протесты в Вашингтоне: коротко