Сенат рассмотрит импичмент Трампа: в Вашингтон стягивают Нацгвардию
Во время рассмотрения Сенатом США дела об импичменте Дональда Трампа в Вашингтоне 8 февраля будет находиться 5 тысяч нацгвардейцев. Военные будут обеспечивать порядок в американской столице.
Источник: Associated Press
За помощью в Национальную гвардию обратились после того, как в адрес членов Конгресса начали поступать угрозы.
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Правоохранители расследуют угрозы конгрессменам
По информации издания, в настоящее время федеральные правоохранители расследуют факт угроз конгрессменам накануне второго процесса импичмента Дональда Трампа. Среди угроз – якобы намерения убийства некоторых из законодателей или нападения на них за пределами Капитолия.
В Вашингтоне ожидают протестов
Во время рассмотрения дела об импичменте 45-го президента США Дональда Трампа в американской столице ожидают массовые акции протеста.
Протесты в Вашингтоне: коротко
- В Вашингтоне 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа устроили штурм Капитолия. В этот день конгрессмены должны были объявить окончательные результаты выборов президента США.
- На улицах американской столицы произошли столкновения между протестующими и правоохранителями. В результате этих событий погибли 5 человек.
- Из-за штурма учреждения заседание прервали, а в Вашингтоне был объявлен комендантский час.
- Из-за этих событий Палата представителей Конгресса 13 января приняла решение об импичменте Дональда Трампа.
- Опасаясь новых протестов во время инаугурации Джо Байдена, власти столицы США обратились за помощью к Национальной гвардии. Поддерживали порядок в Вашингтоне 25 тысяч нацгвардейцев со всей страны.
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