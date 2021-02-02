Адвокат Дональда Трампа Девід Шон заявив, що у колишнього президента США немає шансів на повний та об'єктивний судовий процес у справі його імпічменту. Усе через те, що демократи в Сенаті Конгресу вже винесли для себе обвинувальний вердикт стосовно Трампа.

Джерело: Fox News

Девід Шон заявив, що це важко сприймати як суд, адже суддя і присяжні вже публічно заявили, що Трампа потрібно засудити. За його словами, провести справедливий судовий процес неможливо, коли їхнє ставлення "упереджене".

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Адвокат Трампа зауважив, що спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та інші ініціатори імпічменту намагаються не дозволити колишньому призиденту знову балотуватися на цю посаду.

Це найбільш недемократичне рішення, яке тільки може бути. Це ляпас 75 мільйонам людей, які голосували за Трампа,

– заявив він.

Довідка. Імпічмент Дональда Трампа в Сенаті визнали законним. Однак сам процес розгляду відклали на 9 лютого 2021 року. З таким рішенням погодилися і демократи, і республіканці.

За словами Шона, процес імпічменту, який має початися 9 лютого, є неконституційним та навіть небезпечним. Зокрема, він ставить під загрозу будь-якого спікера, який емоційно виступає, та суперечить багатьом факторам в країні.

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Адвокат Трампа має намір під час судового процесу заявити про неконституційність імпічменту. Він також вважає, що учасники штурму Капітолію усе запланували заздалегідь й промова Трампа того дня з цим жодним чином не пов'язана.

Імпічмент Трампа: коротко