У Трампа нет шансов на объективный судебный процесс по делу об импичменте, – адвокат
Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон заявил, что у бывшего президента США нет шансов на полный и объективный судебный процесс по делу его импичмента. Все из-за того, что демократы в Сенате Конгресса уже вынесли для себя обвинительный вердикт в отношении Трампа.
Источник: Fox News
Дэвид Шон заявил, что это трудно воспринимать как суд, ведь судья и присяжные уже публично заявили, что Трампа нужно осудить. По его словам, провести справедливый судебный процесс невозможно, когда их отношение "предвзятое".
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Адвокат Трампа отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другие инициаторы импичмента пытаются не позволить бывшему президенту вновь баллотироваться на этот пост.
Это самое недемократичное решение, какое только может быть. Это пощечина 75 миллионам людей, которые голосовали за Трампа,
– заявил он.
По словам Шона, процесс импичмента, который должен начаться 9 февраля, является неконституционным и даже опасным. В частности, он ставит под угрозу любого спикера, который эмоционально выступает, и противоречит многим факторам в стране.
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Адвокат Трампа намерен во время судебного процесса заявить о неконституционности импичмента. Он также считает, что участники штурма Капитолия все запланировали заранее и речь Трампа в тот день с этим никоим образом не связана.
Импичмент Трампа: кратко
- Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года проголосовала за импичмент Трампа. Это произошло через неделю после событий в Вашингтоне, когда сторонники бывшего президента штурмовали Капитолий.
- Резолюцию об импичменте 25 января передали в Сенат. В документе лишь 1 статья обвинения – подстрекательство к мятежу.
- Процесс судебного рассмотрения дела должен начаться 9 февраля 2021 года.
- В деле по импичменту Дональда Трампа 5 адвокатов отказались представлять сторону защиты.
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