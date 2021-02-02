Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шон заявил, что у бывшего президента США нет шансов на полный и объективный судебный процесс по делу его импичмента. Все из-за того, что демократы в Сенате Конгресса уже вынесли для себя обвинительный вердикт в отношении Трампа.

Источник: Fox News

Дэвид Шон заявил, что это трудно воспринимать как суд, ведь судья и присяжные уже публично заявили, что Трампа нужно осудить. По его словам, провести справедливый судебный процесс невозможно, когда их отношение "предвзятое".

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Адвокат Трампа отметил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другие инициаторы импичмента пытаются не позволить бывшему президенту вновь баллотироваться на этот пост.

Это самое недемократичное решение, какое только может быть. Это пощечина 75 миллионам людей, которые голосовали за Трампа,

– заявил он.

Справка. Импичмент Дональда Трампа в Сенате признали законным. Однако сам процесс рассмотрения отложили на 9 февраля 2021 года. С таким решением согласились и демократы, и республиканцы.

По словам Шона, процесс импичмента, который должен начаться 9 февраля, является неконституционным и даже опасным. В частности, он ставит под угрозу любого спикера, который эмоционально выступает, и противоречит многим факторам в стране.

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Адвокат Трампа намерен во время судебного процесса заявить о неконституционности импичмента. Он также считает, что участники штурма Капитолия все запланировали заранее и речь Трампа в тот день с этим никоим образом не связана.

Импичмент Трампа: кратко