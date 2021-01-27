Импичмент 45 президенту США Дональду Трампу в Сенате признали законным. Однако сам процесс рассмотрения отложили на 9 февраля, с чем согласились и демократы, и республиканцы.

Источник: The Guardian

Такое решение сенаторы приняли, чтобы и сторона обвинения, и сторона защиты Трампа успели подготовиться. Интересы бывшего главы Белого дома в Сенате будет представлять юрист из Южной Каролины Бутч Бауэрс.

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Республиканский сенатор Рэнд Пол требовал признать процесс импичмента незаконным. Этот вопрос был поставлен на голосование, но большинство сенаторов с Полом не согласились: 55 депутатов проголосовали против, за – только 45.

После этого члены верхней палаты Конгресса США приняли специальную присягу, которая позволит им выступать присяжными в рассмотрении дела об импичменте Дональда Трампа.

Резолюция Палаты представителей поступила в Сенат, напомним, 25 января (там импичмент Трампу объявили 13 января). Обвиняют 45 президента США в подстрекательстве к мятежу.

Если Сенат также поддержит импичмент, Трамп больше не сможет занимать государственные должности, среди которых и должность президента. Впрочем, развертывания такого сценария маловероятно, ведь для этого нужна поддержка двух третей сенаторов.

Во второй раз в течение президентского срока Трампа подвергли импичменту за события 6 января в Вашингтоне, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий.



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