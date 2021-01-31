У Трампа нові проблеми: адвокати відмовились від справи про імпічмент
Представляти сторону захисту в справі щодо імпічменту Дональду Трампу відмовились 5 адвокатів. Судовий розгляд в цій справі розпочнеться не раніше 8 лютого 2021 року.
Джерело: CNN
Адвокати Дональда Трампа відмовились захищати його у суді. Всі 5 представників закону, що мали представляти інтереси переднього президента США, покинули команду.
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Причина виходу з команди
За попередніми даними, 45 президент США не міг знайти компромісу із своїми адвокатами. Трамп вимагав, щоб команда будувала лінію захисту "на фактах масових фальсифікацій на виборах і що вибори у нього вкрали".
Хто був у команді адвокатів Трампа
- Бутч Бауерс;
- Дебора Барб'є;
- Джош Ховард;
- Джонні Гассер;
- Грег Харріс.
Що відомо про імпічмент Трампа
- 6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа штурмували Капітолій.
- За імпічмент 13 січня проголосувала палата представників Конгресу.
- Слухання у Сенаті в справі імпічменту Трампа почнуть із 8 лютого.
- Трамп більше не зможе займати держані посади у випадку, якщо йому оголосять імпічмент.
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