Представлять сторону защиты в деле об импичменте Дональду Трампу отказались 5 адвокатов. Судебное разбирательство по этому делу начнется не раньше 8 февраля 2021 года.

Источник: CNN

Адвокаты Дональда Трампа отказались защищать его в суде. Все 5 представителей закона, которые должны были представлять интересы предыдущего президента США, покинули команду.

К теме "Пригласил биться, как в аду": мятежники из Капитолия готовы свидетельствовать против Трампа

Причина выхода из команды

По предварительным данным, 45 президент США не мог найти компромисса со своими адвокатами. Трамп потребовал, чтобы команда строила линию защиты "на фактах массовых фальсификаций на выборах и что выборах у него украли".

Обратите внимание! Палата представителей Конгресса США передала в Сенат резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу 25 января. В ней указали только одно обвинение: подстрекательство к мятежу.

Кто был в команде адвокатов Трампа

Бутч Бауэрс; Дебора Барбье; Джош Ховард; Джонни Гассер; Грег Харрис.

Что известно об импичменте Трампа

6 января в Вашингтоне сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

За импичмент 13 января проголосовала палата представителей Конгресса.

Слушания в Сенате по делу импичмента Трампа начнут с 8 февраля.

Трамп больше не сможет занимать государственные должности в случае, если ему объявят импичмент.