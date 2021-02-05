Дональд Трамп 4 февраля получил письмо от Палаты представителей с просьбой дать показания по делу об импичменте. Однако политик отказался это делать.

Источник: CNN

Член Палаты представителей США Джейми Раскин направил соответствующее письмо адвокату Трампа. Советник Джейсон Миллер сообщил позицию 45-го президента Соединенных Штатов.

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Трампу предложили дать показания об импичменте

В письме говорилось о том, что Трамп на днях подал ответ, в котором отрицал многие фактические утверждения, изложенные в статье об импичменте.

Из-за этих обжалований предлагаем вам засвидетельствовать под присягой до или во время судебного процесса импичмента в Сенате,

– отмечал в письме Раскин.

Однако адвокаты Трампа быстро ответили на запрос, написав, что письмо является признаком того, что Палата представителей не может доказать свои обвинения против политика.

"Использование нашей Конституции для возбуждения дела об импичменте слишком серьезно, чтобы пытаться играть в эти игры", – заявили адвокаты.

Миллер также подтвердил, что бывший президент отклонил запрос. По его словам, Трамп не будет давать показания "во время неконституционного разбирательства".

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