Сенат США розглянув імпічмент 45-му президенту Дональду Трампу. Для того, аби оголосити імпічмент, демократам не вдалось назбирати достатньо голосів серед республіканців.

За імпічмент Трампу проголосували 57 сенаторів при необхідних – 67.

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Серед цих 57 було й 7 представників Республіканської партії. Двоє з них Річард Берр та Пет Тумі уже виходять на пенсію.

Промови перед голосуванням

Перед голосуванням, на стадії завершальних промов, головний у процесі імпічменту у Сенаті Джеймі Раскін заявив, що Трамп – однозначно винен, адже встав на сторону тих, хто штурмував Капітолій.

Ми довели, що він зрадив свою країну, ми довели, що він зрадив конституцію, ми довели, що він зрадив свою присягу,

– заявив Раскін.

Захист Трамп наполягав, що акція 6 січня – це теж був протест, схожий на Black live matters. Ці демонстрації влаштували після загибелі від рук копів темношкірого Джорджа Флойда.

Адвокат 45-го президента наголосив, що тоді теперішній глава Білого дому Джо Байден не виступав проти насилля під час акцій.

Трамп не свідчив у Сенаті

Зауважимо, що сам Трамп не погодився свідчити у Сенаті у справі про імпічмент. Він продовжує наполягати на тому, що це – "неконституційний розгляд", повідомив його радник напередодні.

Довідка. Згідно з опитуванням NORC, близько 47% американців підтримали імпічмент Трампа. Ще 40% опитаних відповіли, що Сенат має проголосувати проти. 12% не змогли дати відповідь.

Цікаво, що 5 адвокатів відмовилися представляти Трампа цій справі. Вони не змогли дійти компромісу з політиком щодо того, як будувати лінію захисту.

Що цьому передувало

Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічменту Трампу. Все – через його заклики до прихильників під час штурму Капітолія 6 січня.

Згодом Палата представників передала сенаторам свої аргументи щодо імпічменту. Перед цим 26 січня сформували сенатський суд та привели до присяги його учасників. Слухання розпочалися 8 лютого.

Коротко про штурм Капітолія:

6 січня почалося засідання обох палат Конгресу США, які мали затвердити результати виборів;

неподалік Конгресу проходив мітинг прибічників Трампа, на якому виступав і сам 45 президент США;

там він вкотре заявив, що ніколи не визнає свою поразку та закликав людей піти до Капітолію;

мирна хода перетворилася на штурм будівлі, розлючений натовп вдерся всередину і розтрощив приміщення;

новообраний президент Джо Байден назвав це дійство справжнім хаосом та заколотом.



Що відомо про штурм Капітолію / Інфографіка 24 каналу