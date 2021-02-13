Сенат США рассмотрел импичмент 45-му президенту Дональду Трампу. Для того, чтобы объявить импичмент, демократам не удалось набрать достаточно голосов среди республиканцев.

За импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов при необходимых – 67.

Обратите внимание Никто не имел права публиковать это, – Зеленский о разговоре с Трампом

Среди этих 57 было и 7 представителей Республиканской партии. Двое из них Ричард Берр и Пэт Туми уже выходят на пенсию.

Выступления перед голосованием

Перед голосованием, на стадии завершающих речей, главный в процессе импичмента в Сенате Джейми Раскин заявил, что Трамп – однозначно виноват, ведь встал на сторону тех, кто штурмовал Капитолий.

Мы доказали, что он предал свою страну, мы доказали, что он предал конституцию, мы доказали, что он предал свою присягу,

– заявил Раскин.

Защита Трампа настаивала, что акция 6 января – это тоже был протест, похожий на Black live matters. Эти демонстрации устроили после гибели от рук копов темнокожего Джорджа Флойда.

Адвокат 45-го президента подчеркнул, что тогда действующий глава Белого дома Джо Байден не выступал против насилия во время акций.

Трамп не свидетельствовал в Сенате

Заметим, что сам Трамп не согласился свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте. Он продолжает настаивать на том, что это – "неконституционное рассмотрение", сообщил его советник накануне.

Справка. Согласно опросу NORC, около 47% американцев поддержали импичмент Трампа. Еще 40% опрошенных ответили, что Сенат должен проголосовать против. 12% затруднились ответить.

Интересно, что 5 адвокатов отказались представлять Трампа этом деле. Они не смогли прийти к компромиссу с политиком о том, как строить линию защиты.

Что этому предшествовало

Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Все – из-за его призывов к сторонникам во время штурма Капитолия 6 января.

Впоследствии Палата представителей передала сенаторам свои аргументы относительно импичмента. Перед этим 26 января сформировали сенатский суд и привели к присяге его участников. Слушания начались 8 февраля.

Коротко о штурме Капитолия:

6 января началось заседание обеих палат Конгресса США, которые должны были утвердить результаты выборов;

неподалеку Конгресса проходил митинг сторонников Трампа, на котором выступал и сам 45 президент США;

там он в очередной раз заявил, что никогда не признает свое поражение и призвал людей пойти в Капитолий;

мирное шествие превратилось в штурм здания, разъяренная толпа ворвалась внутрь и разгромила помещения;

новоизбранный президент Джо Байден назвал это действо настоящим хаосом и мятежом.



Что известно о штурме Капитолия / Инфографика 24 канала