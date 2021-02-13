Сенат оправдал Трампа в процессе импичмента
Сенат США рассмотрел импичмент 45-му президенту Дональду Трампу. Для того, чтобы объявить импичмент, демократам не удалось набрать достаточно голосов среди республиканцев.
Источник:CNN
За импичмент Трампа проголосовали 57 сенаторов при необходимых – 67.
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Среди этих 57 было и 7 представителей Республиканской партии. Двое из них Ричард Берр и Пэт Туми уже выходят на пенсию.
Выступления перед голосованием
Перед голосованием, на стадии завершающих речей, главный в процессе импичмента в Сенате Джейми Раскин заявил, что Трамп – однозначно виноват, ведь встал на сторону тех, кто штурмовал Капитолий.
Мы доказали, что он предал свою страну, мы доказали, что он предал конституцию, мы доказали, что он предал свою присягу,
– заявил Раскин.
Защита Трампа настаивала, что акция 6 января – это тоже был протест, похожий на Black live matters. Эти демонстрации устроили после гибели от рук копов темнокожего Джорджа Флойда.
Адвокат 45-го президента подчеркнул, что тогда действующий глава Белого дома Джо Байден не выступал против насилия во время акций.
Трамп не свидетельствовал в Сенате
Заметим, что сам Трамп не согласился свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте. Он продолжает настаивать на том, что это – "неконституционное рассмотрение", сообщил его советник накануне.
Интересно, что 5 адвокатов отказались представлять Трампа этом деле. Они не смогли прийти к компромиссу с политиком о том, как строить линию защиты.
Что этому предшествовало
Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу. Все – из-за его призывов к сторонникам во время штурма Капитолия 6 января.
Впоследствии Палата представителей передала сенаторам свои аргументы относительно импичмента. Перед этим 26 января сформировали сенатский суд и привели к присяге его участников. Слушания начались 8 февраля.
Коротко о штурме Капитолия:
- 6 января началось заседание обеих палат Конгресса США, которые должны были утвердить результаты выборов;
- неподалеку Конгресса проходил митинг сторонников Трампа, на котором выступал и сам 45 президент США;
- там он в очередной раз заявил, что никогда не признает свое поражение и призвал людей пойти в Капитолий;
- мирное шествие превратилось в штурм здания, разъяренная толпа ворвалась внутрь и разгромила помещения;
- новоизбранный президент Джо Байден назвал это действо настоящим хаосом и мятежом.
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