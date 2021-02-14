45-й президент США Дональд Трамп заявил, что неудачная попытка объявить ему импичмент – это очередной виток "охоты на ведьм". Также он пообещал "продолжить путь к величию Америки".

Об этом говорится в его заявлении после решения Сената об импичменте. Его вечером 13 февраля опубликовали ведущие американские СМИ.

Актуально Сенат оправдал Трампа в процессе импичмента

Детали заявления Трампа по второй попытке Сената объявить ему импичмент

Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что это стало очередной фазой наиболее грандиозной охоты на ведьм в истории США.

И охота продолжается, потому что наши противники никак не могут забыть, что за меня несколько месяцев назад проголосовали 75 миллионов человек. Это самый высокий показатель в истории для действующего президента,

– отметил политик.

В то же время Трамп пообещал продолжить бороться за интересы граждан США.

" Наш историческое и прекрасное движение "Сделаем Америку снова великой" только начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение , цель которого – добиться величия для всех американцев", – подчеркнул он.

Также 45-й президент США пообещал представить концепцию "яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки". Правда, он не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли баллотироваться на высший пост в стране снова.

Кстати Байден обвинил Трампа из-за проблем в поставках вакцины против COVID-19

Сенат снова не поддержал объявления импичмента Трампу: главное

13 февраля за объявления импичмента проголосовали 57 сенаторов (из них 7 республиканцы), против – 43. Не хватило всего 10 голосов.

Перед этим Трампу объявила импичмент Палата Представителей Конгресса. Причина – его призывы к сторонникам во время протестов в Вашингтоне 6 января. Сразу после них начался штурм Капитолия (здания Конгресса). И в результате беспорядков погибли 5 человек.

время протестов в Вашингтоне 6 января. Перед голосованием, на стадии завершающих речей, главный в процессе импичмента в Сенате Джейми Раскин заявил, что Трамп однозначно виноват, ведь встал на сторону тех, кто штурмовал Капитолий.

Сам Трамп отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте. По его убеждению, это рассмотрение был "неконституционным".

Трамп отказался давать показания К слову, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл перед голосованием заявлял, что поддерживает оправдание 45-го американского президент . Поэтому выступает против объявления ему импичмента.

поддерживает оправдание 45-го американского президент В прошлом году в феврале Сенат отклонил обвинения против президента Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Основанием для импичмента тогда стал разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп просил того возобновить расследование по делу газовой компании Burisma, к которой причастен сын действующего президента Джо Байдена. Последний также был главным конкурентом Трампа на выборах.