Трамп спасен: кому из президентов США был объявлен импичмент

5 февраля 2020 года состоялось финальное голосование в Сенате. Трампа признали невиновным по обвинению в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Кого из президентов за всю историю США удалось отстранить от должности – читайте в статье 24 канала.

До истории Дональда Трампа американская история знала лишь три процедуры импичмента президентов. Через это прошли Билл Клинтон, Ричард Никсон и Эндрю Джонсон.

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Что такое импичмент?

Процедура судебного обвинения (правосудие проводит парламент), в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности. Обвинения в процессе импичмента, как правило, разоблачает человека в актах, совершенных незаконно, то есть в сознательном правонарушении. Согласно Конституции США, для утверждения отставки главы государства необходимо более двух третей голосов сенаторов (67 из 100).

Эндрю Джонсон

Первым, в отношении кого была начата процедура импичмента стал Эндрю Джонсон. Он занимал должность вице-президента при Аврааме Линкольне и после убийства президента в 1865 году занял его пост.

Это были бурные времена, страна еще не успела оправиться после гражданской войны и политическое противостояние Джонсона с Конгрессом в итоге привело к тому, что его обвинили в том, что он незаконно уволил (кстати дважды) военного министра Эдвина Стантона. В Сенате, однако, не нашлось большинства необходимого для обвинительного приговора.

Из чего состоит американский парламент?

Конгресс США – федеральный законодательный орган Соединенных Штатов Америки, состоит из двух палат: Палаты представителей (435 депутатов, избираемых сроком на 2 года) и Сената (100 сенаторов, два от каждого штата, избираемых на 6 лет, треть переизбирается каждые два года ).

Джонсон был избран от Демократической партии, а его предшественник Авраам Линкольн был первым президентом республиканцем и стал национальным героем, поскольку возглавлял борьбу за отмену рабства.



Эндрю Джонсон / фото: wikimedia.org

При президентстве Джонсона это дело было доведено до конца – ратифицирована соответствующая поправка к Конституции, но положение чернокожих оставалось плохим. Также во время его президентства Америка приобрела Аляску у России.

Ричард Никсон

Республиканец Ричард Никсон в 1960 году проиграл президентскую гонку Джону Кеннеди, который был убит как и Линкольн. В 1969 году Никсон таки стал президентом США и находился на этом посту два срока. Он единственный президент, кто подал в отставку.

Процедуру импичмента Никсона начали из-за Уотергейтского скандала – Никсона заподозрили в организации незаконного прослушивания его политических оппонентов из демократического лагеря. Хотя следствие так и не установило связи пойманных лиц в "Уотергейте", которые занимались прослушиванием, с администрацией президента, Никсон таки решил сложить с себя полномочия.



Ричард Никсон / фото: alternathistory.com

Уже после того, как вывод по импичменту было подготовлено к передаче в Сенат США, по решению Верховного суда огласке были подвергнуты ранее неизвестные кассеты, которые были записаны после инцидента в "Уотергейте". На них Никсон обсуждает с начальником своего аппарата Холдменом Уотергейтскую историю, называет ее дымящимся ружьем (smoking gun) и далее обсуждает, как воспрепятствовать расследованию при помощи ЦРУ и ФБР.

После этой публикации даже для самых фанатичных защитников Никсона стало несомненным то, что президент с самого начала событий пытался воспрепятствовать правосудию в личных и партийных интересах. Импичмент стал решенным делом.

Республиканцы-сенаторы, которые ранее готовились голосовать в Сенате за Никсона, после публикации пленок один за другим заявляли ему, что поддержат обвинение по всем пунктам.

8 августа 1974 года перед угрозой неотвратимого импичмента, Никсон в своей официальной телевизионной речи заявил, что на следующий день уходит в отставку.

Никсона обычно относят к наиболее одиозным президентам, он имел хоть и жесткий, но эффективный стиль управления и достиг определенных внешнеполитических успехов. К примеру, вел переговоры с СССР об ограничении ядерных вооружений, пытался уменьшить политическое напряжение между странами. Вообще Никсон провел немало удачных дипломатических визитов, увеличивал пенсии и выплаты бедным. Кроме того, вел курс на развитие космической программы (именно при президентстве Никсона американцы впервые высадились на Луну).

Билл Клинтон

В 1998-1999 годы из-за громкого сексуального скандала с Моникой Левински хотели отправить в отставку Билла Клинтона.

Поводом для расследования стал не сам факт сексуальных отношений президента с практиканткой Левински, а судебный процесс по обвинению политика со стороны Полы Джонс. Эта дама утверждала, что, будучи губернатором штата Арканзас, Клинтон позволил себе сексуальные домогательства в ее адрес.



Билл Клинтон / фото: the United States Armed Forces

И вот здесь Клинтон, отвечая на вопрос, были ли у него сексуальные отношения с Моникой Левински, ответил "нет", находясь при этом под присягой.

Супружеская неверность не является уголовным преступлением, а вот лжесвидетельство – уголовное преступление и основание для импичмента.

Однако на тот момент в Сенате было 55 республиканцев и 45 демократов – однопартийцев Клинтона. Так что в феврале 1999 года процедура была прекращена.

Эпилог

Итак, только Ричард Никсон был фактически устранен в результате импичмента, хотя с юридической точки зрения, он покинул пост из-за заявления об отставке. Дональд Трамп мог стать первым в истории президентом США, которого таки "довели" до импичмента, но Сенат его оправдал. Напомним его историю.

Другие страны

Импичментом пугали многих президентов, среди которых есть даже Борис Ельцин (против него трижды выдвигали обвинения) и Александр Лукашенко. Но в этих странах довести дело до конца не получилось.



Встреча Бориса Ельцина и Александра Лукашенко / скриншот

А вот Южная Америка имела немало примеров успешных импичментов. Президент Бразилии Фернандо Колор ди Мело как и Никсон не стал ждать окончания процесса по обвинению в коррупции и в декабре 1992 года ушел в отставку. Но Сенат все же довел дело до конца и объявил импичмент.



Фернандо Колор ди Мело / фото: Agência Brasil

В коррупции обвиняли и главу Венесуэлы Карлоса Переса. 31 августа 1993 года Национальный конгресс Венесуэлы признал президента виновным в присвоении 250 миллионов боливаров из правительственных фондов. Ему объявили импичмент, а в 1996 году суд признал Переса виновным и назначил наказание – домашний арест сроком два года и четыре месяца.



Карлос Перес / фото: Courtesy The White House

В феврале 1997 года Национальный конгресс Эквадора объявил, что президент Абдалла Букарам не способен управлять государством в силу "психической недееспособности". Букараму обвиняли в дискредитации должности главы государства, незаконном "использовании вооруженных сил в личных целях", коррупции и неподобающем поведении. Во время публичных выступлений по телевидению президент любил спеть что-нибудь и станцевать для любимого народа. Народ талант не оценил, Букараме пришлось эмигрировать в Панаму.



Абдала Букарам / фото: eluniverso.com

В 2000 году президент Перу Альберто Фухимори бежал из страны из-за массовых акций протеста, вызванных разоблачениями коррупционных схем в его окружении. Он попросил политического убежища в Японии (его историческая родина) и уже оттуда заявил о своем уходе с поста.



Альберто Фухимори / фото: economistua.com

Конгресс Перу добровольной отставки президента не принял и объявил импичмент, устранили его от должности с оригинальной формулировкой "за стойкую нравственную несостоятельность". Позже Фухимори обвинили в растрате госсредств и в руководстве операциями, которые привели к массовым убийствам в 1991-1992 годах.

Импичмент близок и Литве, Роландас Паксас продержался на посту лишь один год. В 2004 году Сейм объявил ему импичмент.



Роландас Паксас / фото: teleskop-by.org

Поводом стало предоставление гражданства Литвы российскому бизнесмену Юрию Борисову. Тот якобы пожертвовал 400 тысяч долларов на избирательную кампанию президента.

Как отстранили от власти Януковича

В отношении четвертого президента Украины Виктора Януковича не применяли прописанную в Конституции процедуру импичмента. Рада устранила его 22 февраля 2014 года от должности, проголосовав за постановление "О самоустранение Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов Президента Украины".

Согласно этому постановлению, Янукович неконституционным способом самоустранился от исполнения обязанностей президента.



Виктор Янукович / скриншот YouTube

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