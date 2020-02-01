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      Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента: что произошло

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      Трамп одержал первую победу в Сенате в процедуре импичмента / Фото Andrew Harnik, AP

      В верхней палате Конгресса США в ночь с 31 января на 1 февраля состоялось голосование по привлечению к делу об импичменте Трампа дополнительных свидетелей и документов. И даже несмотря на то, что двое республиканцев проголосовали вместе с демократами, Трамп одержал победу – 51 против 49.

      Фактически республиканцы в Сенате благодаря тому, что имеют большинство голосов, заблокировали привлечение к слушаниям об импичменте американского президента дополнительных свидетелей и документов. Об этом сообщил "Укринформ". 

      Ранее Зеленский объяснил, как история с импичментом Трампа повлияла на отношения США с Украиной

      За привлечение документов и свидетелей проголосовали лишь 49 сенаторов (в том числе двое республиканцев) из 100. Руководитель демократов Чак Шумер назвал голосование "предательством" и "грандиозной трагедией". 

      Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту – это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий,
      – сказал Шумер. 

      Зато лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заверил, что процедура импичмента завершится в течение ближайших дней – имея в виду, что Дональд Трамп безусловно сохранит за собой пост президента.

      Сенаторы будут консультироваться с менеджерами импичмента Палаты представителей, а также с юридическими советниками президента, чтобы определить следующие шаги. Мы будем готовиться до завершения судебного разбирательства в течение ближайших дней,
      – заявил Макконнелл. 

      В эфире CNN юрист и обозреватель канала Джеффри Тообин коротко подытожил голосования: "Трамп выиграл". 

      Импичмент Трампа : коротко

      • В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена. 
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Дополнила подозрения ситуация с военной помощью, которую США должны были отправить Украине, однако задержали как раз якобы перед разговором Трампа с Зеленским.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале процедуры импичмента президента США.
      • 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Дальше дело за Сенатом, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.

      К теме: Чиновница, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, уволилась

      Путинский переворот: операция "2024" идет без помех
      31 января
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости США Дональд Трамп Импичмент Трампа Новости политики
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