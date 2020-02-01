Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента: что произошло
В верхней палате Конгресса США в ночь с 31 января на 1 февраля состоялось голосование по привлечению к делу об импичменте Трампа дополнительных свидетелей и документов. И даже несмотря на то, что двое республиканцев проголосовали вместе с демократами, Трамп одержал победу – 51 против 49.
Фактически республиканцы в Сенате благодаря тому, что имеют большинство голосов, заблокировали привлечение к слушаниям об импичменте американского президента дополнительных свидетелей и документов. Об этом сообщил "Укринформ".
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За привлечение документов и свидетелей проголосовали лишь 49 сенаторов (в том числе двое республиканцев) из 100. Руководитель демократов Чак Шумер назвал голосование "предательством" и "грандиозной трагедией".
Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту – это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий,
– сказал Шумер.
Зато лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заверил, что процедура импичмента завершится в течение ближайших дней – имея в виду, что Дональд Трамп безусловно сохранит за собой пост президента.
Сенаторы будут консультироваться с менеджерами импичмента Палаты представителей, а также с юридическими советниками президента, чтобы определить следующие шаги. Мы будем готовиться до завершения судебного разбирательства в течение ближайших дней,
– заявил Макконнелл.
В эфире CNN юрист и обозреватель канала Джеффри Тообин коротко подытожил голосования: "Трамп выиграл".
Импичмент Трампа : коротко
- В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Дополнила подозрения ситуация с военной помощью, которую США должны были отправить Украине, однако задержали как раз якобы перед разговором Трампа с Зеленским.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Дальше дело за Сенатом, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.
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