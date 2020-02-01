Трамп одержал важную победу в Сенате в процедуре импичмента: что произошло

В верхней палате Конгресса США в ночь с 31 января на 1 февраля состоялось голосование по привлечению к делу об импичменте Трампа дополнительных свидетелей и документов. И даже несмотря на то, что двое республиканцев проголосовали вместе с демократами, Трамп одержал победу – 51 против 49.

Фактически республиканцы в Сенате благодаря тому, что имеют большинство голосов, заблокировали привлечение к слушаниям об импичменте американского президента дополнительных свидетелей и документов. Об этом сообщил " Укринформ ".

Ранее Зеленский объяснил, как история с импичментом Трампа повлияла на отношения США с Украиной

За привлечение документов и свидетелей проголосовали лишь 49 сенаторов (в том числе двое республиканцев) из 100. Руководитель демократов Чак Шумер назвал голосование "предательством" и "грандиозной трагедией".

Не позволить свидетелям и документам быть представленными в процессе по импичменту – это предательство, это грандиозная трагедия, одна из худших трагедий,

– сказал Шумер.

Зато лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заверил, что процедура импичмента завершится в течение ближайших дней – имея в виду, что Дональд Трамп безусловно сохранит за собой пост президента. Сенаторы будут консультироваться с менеджерами импичмента Палаты представителей, а также с юридическими советниками президента, чтобы определить следующие шаги. Мы будем готовиться до завершения судебного разбирательства в течение ближайших дней,

– заявил Макконнелл.

В эфире CNN юрист и обозреватель канала Джеффри Тообин коротко подытожил голосования: "Трамп выиграл".

Даже Джеффри Тообин CNN признает, что "Трамп выиграл". pic.twitter.com/cDv6oyI5jg - Марк Дайс (@MarkDice) 1 февраля 2020

Импичмент Трампа : коротко

В телефонном разговоре 25 июля 2019 Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Дополнила подозрения ситуация с военной помощью, которую США должны были отправить Украине, однако задержали как раз якобы перед разговором Трампа с Зеленским.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале процедуры импичмента президента США.

19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Дальше дело за Сенатом, однако там большинство принадлежит республиканцам, поэтому вряд ли реально ожидать, что Трампу действительно объявят импичмент.