Чиновница, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, увольняется
Советник вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс свидетельствовала по делу импичмента Дональда Трампа и присутствовала при его разговоре с Владимиром Зеленским. Теперь она увольняется из Белого дома.
Увольнение состоится на 2 месяца раньше, чем планировалось, сообщает издание CNN. Теперь Уильямс будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.
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Издание выяснило, что на решение уйти раньше повлияла роль советника в истории с импичментом американского президента.
Так, во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Впоследствии Дональд Трамп раскритиковал ее за
Что надо знать о разговоре Трампа и Зеленского
Американский и украинский лидеры поговорили 25 июля 2019 года. Трамп якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
- Палата представителей США приняла резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа. Теперь по делу назначили представителей и передали статьи импичмента в Сенат. Здесь большинство за республиканцами – однопартийцами Трампа, что может значительно повлиять на окончательное решение.