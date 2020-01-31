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      Чиновница, которая слышала скандальный разговор Трампа и Зеленского, увольняется

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      Чиновница-свидетель разговора Трампа и Зеленского увольняется / Getty images

      Советник вице-президента США по делам Европы и России Дженнифер Уильямс свидетельствовала по делу импичмента Дональда Трампа и присутствовала при его разговоре с Владимиром Зеленским. Теперь она увольняется из Белого дома.

      Увольнение состоится на 2 месяца раньше, чем планировалось, сообщает издание CNN. Теперь Уильямс будет работать в Центральном командовании Вооруженных сил.

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      Издание выяснило, что на решение уйти раньше повлияла роль советника в истории с импичментом американского президента.

      Так, во время показаний в Палате представителей Уильямс не отрицала, что июльский разговор президентов вызвал у нее беспокойство. Впоследствии Дональд Трамп раскритиковал ее за

      Что надо знать о разговоре Трампа и Зеленского

      Американский и украинский лидеры поговорили 25 июля 2019 года. Трамп якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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