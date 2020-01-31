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      Чиновниця, яка чула скандальну розмову Трампа і Зеленського, звільняється

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      Чиновниця-свідок розмови Трампа та Зеленського звільняється / Getty images

      Радниця віцепрезидента США у справах Європи та Росії Дженніфер Вільямс свідчила у справі імпічменту Дональда Трампа та була присутня під час його розмови з Володимиром Зеленським. Тепер вона звільняється з Білого дому.

      Звільнення відбудеться на 2 місяці раніше, ніж планувалось, повідомляє видання CNN. Відтепер Вільямс буде працювати у Центральному командуванні Збройних сил.

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      Видання з’ясувало, що на рішення піти раніше вплинула роль радниці у історії з імпічментом американського президента.

      Так, під час свідчень у Палаті представників Вільямс не заперечувала, що липнева розмова президентів викликала в неї занепокоєння. Згодом Дональд Трамп розкритикував її за це.

      Що треба знати про розмову Трампа та Зеленського 

      Американський та український лідери поговорили 25 липня 2019 року. Трамп нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Дональд Трамп Володимир Зеленський Новини США
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