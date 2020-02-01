04:11
1 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Лукашенко "віджав" цукрові заводи для Сі Цзіньпіня. Путін каратиме сам себе
      Вєсті Кремля
      21:56, 31 січня
      Вєсті.UA: Зеленський цілий рік вчитиме математику. Навіщо Раді перукарня
      Вєсті.UA
      20:29, 31 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ПОМПЕО В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 BREXIT ГРИП В УКРАЇНІ

      Трамп здобув важливу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту: що відбулося

      196 Читать новость на русском
      Трамп здобув першу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту / Фото Andrew Harnik, AP

      У верхній палаті Конгресу США у ніч з 31 січня на 1 лютого відбулося голосування щодо залучення до справи про імпічмент Трампа додаткових свідків та документів. І навіть попри те, що двоє республіканців проголосували разом із демократами, Трамп здобув перемогу – 51 проти 49.

      Фактично республіканці в Сенаті завдяки тому, що мають більшість голосів, заблокували залучення до слухань про імпічмент американського президента додаткових свідків та документів. Про це повідомив "Укрінформ". 

      Раніше Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

      За залучення документів і свідків проголосували лише 49 сенаторів (і навіть двоє республіканців) зі 100. Керівник демократів Чак Шумер назвав голосування "зрадою" і "грандіозною трагедією". 

      Не дозволити свідкам і документам бути представленими в процесі з імпічменту – це зрада, це грандіозна трагедія, одна з найгірших трагедій,
      – сказав Шумер. 

      Натомість лідер республіканської більшості Мітч Макконнел запевнив, що процедура імпічменту завершиться впродовж найближчих днів – маючи на увазі, що Дональд Трамп безумовно збереже за собою посаду президента.

      Сенатори матимуть консультації з менеджерами імпічменту з Палати представників, а також із юридичними радниками президента, щоби визначити наступні кроки. Ми готуватимемося до завершення судового розгляду впродовж найближчих днів,
      – заявив Макконнелл. 

      В ефірі CNN юрист та оглядач каналу Джеффрі Тообін коротко підсумував голосування: "Трамп виграв". 

      Імпічмент Трампа: коротко

      • У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена. 
      • 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
      • Неабиякі підозри викликала ситуація з військовою допомогою, яку США мали відправити Україні, проте затримали якраз начебто перед розмовою Трампа із Зеленським.
      • Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок процедури імпічменту президента США.
      • 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі справа за Сенатом, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.

      До теми: Чиновниця, яка чула скандальну розмову Трампа і Зеленського, звільняється

      Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
      31 січня
      5430
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Новини політики Імпічмент Трампа Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 01:00 Скандали в Укроборонпромі: коли армія отримає необхідне озброєння
      Антон Голобородько 233
      31 січня , 23:15 Зачем Путин прячет свои рейтинги
      Іван Яковина 819
      29 січня , 10:53 8 типів мудаків на концертах
      8468
      29 січня , 18:29 3D електрокаміни: принцип роботи та види парових камінів
      547
      31 січня , 23:10 Британія без ЄС: що зміниться після Brexit і які його наслідки
      Світлана Попова 907
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук