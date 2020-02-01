Трамп здобув важливу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту: що відбулося

У верхній палаті Конгресу США у ніч з 31 січня на 1 лютого відбулося голосування щодо залучення до справи про імпічмент Трампа додаткових свідків та документів. І навіть попри те, що двоє республіканців проголосували разом із демократами, Трамп здобув перемогу – 51 проти 49.

Фактично республіканці в Сенаті завдяки тому, що мають більшість голосів, заблокували залучення до слухань про імпічмент американського президента додаткових свідків та документів. Про це повідомив "Укрінформ".

Раніше Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною

За залучення документів і свідків проголосували лише 49 сенаторів (і навіть двоє республіканців) зі 100. Керівник демократів Чак Шумер назвав голосування "зрадою" і "грандіозною трагедією".

Не дозволити свідкам і документам бути представленими в процесі з імпічменту – це зрада, це грандіозна трагедія, одна з найгірших трагедій,

– сказав Шумер.

Натомість лідер республіканської більшості Мітч Макконнел запевнив, що процедура імпічменту завершиться впродовж найближчих днів – маючи на увазі, що Дональд Трамп безумовно збереже за собою посаду президента. Сенатори матимуть консультації з менеджерами імпічменту з Палати представників, а також із юридичними радниками президента, щоби визначити наступні кроки. Ми готуватимемося до завершення судового розгляду впродовж найближчих днів,

– заявив Макконнелл.

В ефірі CNN юрист та оглядач каналу Джеффрі Тообін коротко підсумував голосування: "Трамп виграв".

Even CNN's Jeffrey Toobin admits "Trump won." pic.twitter.com/cDv6oyI5jg — Mark Dice (@MarkDice) February 1, 2020

Імпічмент Трампа: коротко

У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Неабиякі підозри викликала ситуація з військовою допомогою, яку США мали відправити Україні, проте затримали якраз начебто перед розмовою Трампа із Зеленським.

Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок процедури імпічменту

19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі справа за Сенатом, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.

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