Трамп здобув важливу перемогу в Сенаті у процедурі імпічменту: що відбулося
У верхній палаті Конгресу США у ніч з 31 січня на 1 лютого відбулося голосування щодо залучення до справи про імпічмент Трампа додаткових свідків та документів. І навіть попри те, що двоє республіканців проголосували разом із демократами, Трамп здобув перемогу – 51 проти 49.
Фактично республіканці в Сенаті завдяки тому, що мають більшість голосів, заблокували залучення до слухань про імпічмент американського президента додаткових свідків та документів. Про це повідомив "Укрінформ".
Раніше Зеленський пояснив, як історія з імпічментом Трампа вплинула на стосунки США з Україною
За залучення документів і свідків проголосували лише 49 сенаторів (і навіть двоє республіканців) зі 100. Керівник демократів Чак Шумер назвав голосування "зрадою" і "грандіозною трагедією".
Не дозволити свідкам і документам бути представленими в процесі з імпічменту – це зрада, це грандіозна трагедія, одна з найгірших трагедій,
– сказав Шумер.
Натомість лідер республіканської більшості Мітч Макконнел запевнив, що процедура імпічменту завершиться впродовж найближчих днів – маючи на увазі, що Дональд Трамп безумовно збереже за собою посаду президента.
Сенатори матимуть консультації з менеджерами імпічменту з Палати представників, а також із юридичними радниками президента, щоби визначити наступні кроки. Ми готуватимемося до завершення судового розгляду впродовж найближчих днів,
– заявив Макконнелл.
В ефірі CNN юрист та оглядач каналу Джеффрі Тообін коротко підсумував голосування: "Трамп виграв".
Імпічмент Трампа: коротко
- У телефонній розмові 25 липня 2019 року Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
- До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.
- 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.
- Неабиякі підозри викликала ситуація з військовою допомогою, яку США мали відправити Україні, проте затримали якраз начебто перед розмовою Трампа із Зеленським.
- Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок процедури імпічменту президента США.
- 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Далі справа за Сенатом, однак там більшість належить республіканцям, тому навряд чи реально очікувати, що Трампу дійсно оголосять імпічмент.
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