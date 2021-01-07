Конгресс вновь собрался, чтобы утвердить победу Байдена
Заседание Палаты представителей Конгресса США продолжили еще 6 января, несмотря на протесты и комендантский час в Вашингтоне. Спикер Нэнси Пелоси созвала депутатов, чтобы подтвердить победу на президентских выборах Джозефа Байдена.
Конгресс снова собрался в Капитолии
7 января в 3 ночи по Киеву обе палаты Конгресса США вновь собрались на совместное заседание, чтобы продолжать рассматривать вопрос утверждения Джо Байдена президентом. Об этом рассказали в CNN.
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О намерениях собрать Конгресс ранее объявила Нэнси Пелоси
В Вашингтоне с 18 часов (1 ночи 7 января по Киеву) начал действовать комендантский час. Правоохранители заверили, что Капитолий в безопасности, хотя толпа еще не разошлась полностью.
- Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что лидеры Конгресса приняли решение возобновить совместное заседание еще сегодня – вечером 6 января (в Украине это уже поздняя ночь 7 числа).
Законодатели все-таки намерены подтвердить победу на выборах президента Джозефа Байдена в день, в который это должно быть сделано согласно действующего законодательства.
После консультаций, звонков в Пентагон, министерство юстиции и к вице-президенту мы решили, что должны продолжить (совместное заседание Конгресса – 24 канал) сегодня вечером в Капитолии,
– сказала Пелоси.
К началу протестов сторонников Трампа Конгресс, заметим, успел рассмотреть только 2% протоколов. К счастью, когда протестующие ворвались в Капитолий, депутаты смогли вынести все документы и спасти их от уничтожения.
Беспорядки в Вашингтоне 6 января: что происходило
- 6 января сторонники Дональда Трампа, который принципиально не признает свое поражение на президентских выборах, по его же призыву вышли на протест.
- Митинги обернулись штурмом здания Конгресса США, где как раз проходило заседание по утверждению победы Байдена.
- Заседание Конгресса прервали, законодателей эвакуировали, а в городе ввели комендантский час.
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