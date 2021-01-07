Заседание Палаты представителей Конгресса США продолжили еще 6 января, несмотря на протесты и комендантский час в Вашингтоне. Спикер Нэнси Пелоси созвала депутатов, чтобы подтвердить победу на президентских выборах Джозефа Байдена.

Конгресс снова собрался в Капитолии

7 января в 3 ночи по Киеву обе палаты Конгресса США вновь собрались на совместное заседание, чтобы продолжать рассматривать вопрос утверждения Джо Байдена президентом. Об этом рассказали в CNN .

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О намерениях собрать Конгресс ранее объявила Нэнси Пелоси

В Вашингтоне с 18 часов (1 ночи 7 января по Киеву) начал действовать комендантский час. Правоохранители заверили, что Капитолий в безопасности, хотя толпа еще не разошлась полностью.

Поэтому спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила, что лидеры Конгресса приняли решение возобновить совместное заседание еще сегодня – вечером 6 января (в Украине это уже поздняя ночь 7 числа).

Законодатели все-таки намерены подтвердить победу на выборах президента Джозефа Байдена в день, в который это должно быть сделано согласно действующего законодательства.

После консультаций, звонков в Пентагон, министерство юстиции и к вице-президенту мы решили, что должны продолжить (совместное заседание Конгресса – 24 канал) сегодня вечером в Капитолии,

– сказала Пелоси.

К началу протестов сторонников Трампа Конгресс, заметим, успел рассмотреть только 2% протоколов. К счастью, когда протестующие ворвались в Капитолий, депутаты смогли вынести все документы и спасти их от уничтожения.

Беспорядки в Вашингтоне 6 января: что происходило

6 января сторонники Дональда Трампа, который принципиально не признает свое поражение на президентских выборах, по его же призыву вышли на протест.

Митинги обернулись штурмом здания Конгресса США, где как раз проходило заседание по утверждению победы Байдена.

Заседание Конгресса прервали, законодателей эвакуировали, а в городе ввели комендантский час.