6 января в Вашингтоне развернулись масштабные протесты сторонников Трампа. На этом фоне почти незамеченной прошла новость, что Байден фактически получил полный контроль над обеими палатами Конгресса.

Демократы заняли оба вакантные места в Сенате США

Предварительные итоги голосования за сенаторов в штате Джорджия стали известны 6 января. Как пишет The Associated Press , уже есть данные от 98% участков, то есть результат фактически определен.

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Поэтому можно говорить о том, что Демократическая партия и избранный президент Джозеф Байден получат контроль не только над Палатой представителей Конгресса (у них там большинство, 222 из 435 депутатов), но и над Сенатом.

Результаты выборов сенаторов в Джорджии

Демократ Джон Оссофф опережает республиканца и действующего сенатора Дэвида Пердью – 50,4% против 49,6%.

Рафаэль Уорнок победил представительницу Республиканской партии Келли Лофлер – 50,8% против 49,2%.

Что означает победа демократов в Джорджии

Победа демократов в штате уравнивает количество мест в Сенате республиканцев и демократов – у них будет по 50 мандатов.

А это значит, что решающим голосом при равенстве сможет пользоваться демократка Камала Харрис – избранный вице-президент США.

Проще говоря, республиканцы в одной палате Конгресса не смогут блокировать инициативы демократов. Власть полностью перейдет по вертикали к представителям Демократической партии.

Коротко о том, что происходило в США 6 января

Трамп несколько дней перед этим призвал своих сторонников выйти на митинг 6 января. Именно в этот день Конгресс должен был утвердить Байдена победителем президентских выборов.

Митинги обернулись штурмом Капитолия, схватками, стрельбой, мародерством, а также гибелью как минимум одного человека.

Инаугурация Джо Байдена запланирована на 20 января, однако Дональд Трамп до сих пор не признал поражение.