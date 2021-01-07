6 січня у Вашингтоні розгорнулися масштабні протести прихильників Трампа. На цьому фоні майже непоміченою пройшла новина, що Байден фактично здобув повний контроль над обома палатами Конгресу.

Демократи зайняли обидва вакантні місця в Сенаті США

Попередні підсумки голосування за сенаторів у штаті Джорджія стали відомі 6 січня. Як пише The Associated Press, вже є дані від 98% дільниць, тобто результат фактично визначений.

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Тож можна говорити про те, що Демократична партія та обраний президент Джозеф Байден отримають контроль не тільки над Палатою представників Конгресу (у них там більшість, 222 з 435 депутатів), а й над Сенатом.

Результати виборів сенаторів у Джорджії

Демократ Джон Оссофф випереджає республіканця і чинного сенатора Девіда Перд’ю 50,4% проти 49,6%.

Рафаель Уорнок переміг представницю Республіканської партії Келлі Лофлер – 50,8% проти 49,2%.

Що означає перемога демократів у Джорджії

Перемога демократів в штаті зрівнює кількість місць у Сенаті республіканців і демократів – у них буде по 50 мандатів.

А це означає, що вирішальним голосом за рівності зможе користатися демократка Камала Гарріс – обрана віцепрезидентка США.

Простіше кажучи, республіканці у жодній палаті Конгресу не зможуть блокувати ініціативи демократів. Влада повністю перейде по вертикалі до представників Демократичної партії.

Коротко про те, що відбувалося у США 6 січня

Трамп за кілька днів перед цим закликав своїх прихильників вийти на мітинг 6 січня. Саме цього дня Конгрес мав затвердити Байдена переможцем президентських виборів.

Мітинги обернулися штурмом Капітолію, сутичками, стріляниною, мародерством, і навіть загибеллю щонайменше однієї людини.

Інавгурація Джо Байдена запланована на 20 січня, проте Дональд Трамп досі не визнав поразку.

Детально про протести у Вашингтоні: хронологія подій – фото, відео.