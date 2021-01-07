Дональду Трампу термінового готують імпічмент
У Конгресі представники Демократичної партії вже заявили про намір терміново оголосити Дональду Трампу імпічмент. Мовляв, після подій у США 6 січня Трампу просто не можна дозволити залишатися на посаді президента країни навіть до 20 січня
Трампу хочуть оголосити імпічмент
"Я готую Статті про імпічмент". Про це написала у твіттері конгресменка Ільхан Омар (американська політикиня сомалійського походження, представниця Демократичної партії).
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Палата представників повинна оголосити Дональду Трампу імпічмент, а Сенат США – усунути його з посади,
– наголосила Омар.
На думку представниці демократів, Конгрес після подій у США 6 січня просто не може дозволити Трампу залишатися на посаді президента країни – навіть до 20 січня: "Це питання збереження нашої Республіки".
Трампу хочуть оголосити імпічмент / Скриншот повідомлення конгресменки у твіттері
Тим часом видання The Independent написало, що вже 7 конгресменів закликали вигнати Трампа у відставку:
- З цим вони начебто звернулися до віцепрезидента країни Майка Пенса, посилаючись на 25 поправку до конституції США.
Утім, ця поправка не передбачає мотивів для відсторонення президента, а лише порядок передачі влади.
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Чому Трампа хочуть відсторонити від виконання обов'язків президента
Дональду Трампу залишилося бути президентом 14 днів – 20 січня інавгурують Джо Байдена, який виграв вибори 2020 року. Однак Трамп так гнівно не визнавав свою поразку, що у підсумку це призвело до трагедії.
- 6 січня на заклик Трампа вийшли його прихильники на мітинги.
- Натовп штурмував Капітолій США, були бійки, мародерство і стрілянина просто в урядових будівлях.
- Засідання Конгресу, де законодавці мали затвердити перемогу Байдена, зірвали (його перенесли).
- Але найгірше – загинула щонайменше одна людина.
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