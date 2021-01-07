У Конгресі представники Демократичної партії вже заявили про намір терміново оголосити Дональду Трампу імпічмент. Мовляв, після подій у США 6 січня Трампу просто не можна дозволити залишатися на посаді президента країни навіть до 20 січня

Трампу хочуть оголосити імпічмент

"Я готую Статті про імпічмент". Про це написала у твіттері конгресменка Ільхан Омар (американська політикиня сомалійського походження, представниця Демократичної партії).

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Палата представників повинна оголосити Дональду Трампу імпічмент, а Сенат США – усунути його з посади,

– наголосила Омар.

На думку представниці демократів, Конгрес після подій у США 6 січня просто не може дозволити Трампу залишатися на посаді президента країни – навіть до 20 січня: "Це питання збереження нашої Республіки".



Трампу хочуть оголосити імпічмент / Скриншот повідомлення конгресменки у твіттері

Тим часом видання The Independent написало, що вже 7 конгресменів закликали вигнати Трампа у відставку:

З цим вони начебто звернулися до віцепрезидента країни Майка Пенса, посилаючись на 25 поправку до конституції США.

Утім, ця поправка не передбачає мотивів для відсторонення президента, а лише порядок передачі влади.

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Чому Трампа хочуть відсторонити від виконання обов'язків президента

Дональду Трампу залишилося бути президентом 14 днів – 20 січня інавгурують Джо Байдена, який виграв вибори 2020 року. Однак Трамп так гнівно не визнавав свою поразку, що у підсумку це призвело до трагедії.

6 січня на заклик Трампа вийшли його прихильники на мітинги.

Натовп штурмував Капітолій США, були бійки, мародерство і стрілянина просто в урядових будівлях.

Засідання Конгресу, де законодавці мали затвердити перемогу Байдена, зірвали (його перенесли).

Але найгірше – загинула щонайменше одна людина.

До слова, Трампу імпічмент хотіли оголосити й раніше. Першого разу це було пов'язано з ймовірним Тиском Трампа на Україну та скандальною розмовою глави Білого дому із Зеленським.



18 грудня 2019 Палата представників почала формальну процедуру імпічменту Трампа – за зловживання владою та створення перешкод Конгресу. Однак контрольований республіканцями Сенат її провалив.