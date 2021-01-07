В Конгрессе представители Демократической партии уже заявили о намерении срочно объявить Дональду Трампу импичмент. Мол, после событий в США 6 января Трампу просто нельзя позволить оставаться на посту президента страны даже до 20 января

Трампу хотят объявить импичмент

"Я готовлю Статьи об импичменте". Об этом написала в твиттере конгрессмен Ильхан Омар (американский политик сомалийского происхождения, представительница Демократической партии).

Главное Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео

Палата представителей должна объявить Дональду Трампу импичмент, а Сенат США – отстранить его от должности,

– подчеркнула Омар.

По мнению представительницы демократов, Конгресс после событий в США 6 января просто не может позволить Трампу оставаться на посту президента страны – даже до 20 января: "Это вопрос сохранения нашей Республики".



Трампу хотят объявить импичмент / Скриншот сообщения конгрессмена в твиттере

Тем временем издание The Independent написало, что уже 7 конгрессменов призвали изгнать Трампа в отставку:

С этим они якобы обратились к вице-президенту страны Майку Пенсу, ссылаясь на 25 поправку к конституции США.

​ Впрочем, эта поправка не предусматривает мотивов для отстранения президента, а лишь порядок передачи власти.

Советуем прочитать Кому из президентов США был объявлен импичмент

Почему Трампа хотят отстранить от исполнения обязанностей президента

Дональду Трампу осталось быть президентом 14 дней – 20 января инаугурируют Джо Байдена, который выиграл выборы 2020 года. Однако Трамп так гневно отвергал свое поражение, что в итоге это привело к трагедии.

6 января на призыв Трампа вышли его сторонники на митинги.

Толпа штурмовала Капитолий США, были драки, мародерство и стрельба просто в правительственных зданиях.

Заседание Конгресса, где законодатели должны были утвердить победу Байдена, сорвали (его перенесли).

Но хуже всего – погиб как минимум один человек.