Під час другого туру виборів у Джорджії одне з двох місць здобув кандидат від Демократичної партії Рафаель Уорнок. Ця перемога наблизила майбутнього президента Джозефа Байдена та його команду до контролю за американським Сенатом.

Рафаель Уорнок переміг чинного сенатора-республіканця Келлі Леффлера, повідомляє The Associated Press. Цікаво Перед затвердженням перемоги Байдена в будівлю конгресу пообіцяли скерувати літак Всього в штаті підрахували 98% голосів, але кандидат-демократ випереджає свого суперника на 1,5%, що становить близько 50 тисяч голосів. Важливість виборів у Джорджії У США цю перемогу вважають серйозним ударом по Дональду Трампу. Адже Джорджія – це штат, де традиційно частіше підтримують республіканців.

Втім, на виборах президента тут несподівано виграв Джозеф Байден, через що чинний президент ще довго судився.

Згодом Трамп їздив у Джорджію з одним з останніх робочих візитів. Там він агітував за кандидатів від Республіканської партії до сенату.

До слова, другий кандидат у штаті від демократів Джон Оссофф теж випереджає республіканця Девіда Пердью, але там про перемогу говорити ще зарано.

Якщо Оссофф таки виграє вибори, то демократи матимуть більшість в обох палатах американського Конгресу – Сенаті й палаті представників. Що відомо про Рафаеля Уорнока Це темношкірий пастор з Атланти.

Там він останні 15 років керував церквою, де раніше проповідував Мартін-Лютер Кінг молодший.

Рафаель Уорнок стане першим темношкірим сенатором в історії штату Джорджія.