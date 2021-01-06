Демократ Уорнок выиграл выборы и приблизил Байдена к контролю Сената
Во время второго тура выборов в Джорджии одно из двух мест одержал кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок. Эта победа приблизила будущего президента Джозефа Байдена и его команду к контролю за американским Сенатом.
Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора-республиканца Келли Леффлера, сообщает The Associated Press.
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Всего в штате подсчитали 98% голосов, но кандидат-демократ опережает своего соперника на 1,5%, что составляет около 50 тысяч голосов.
Важность выборов в Джорджии
- В США эту победу считают серьезным ударом по Дональду Трампу. Ведь Джорджия – это штат, где традиционно чаще поддерживают республиканцев.
- Впрочем, на выборах президента тут неожиданно выиграл Джозеф Байден, из-за чего действующий президент еще долго судился.
- Впоследствии Трамп ездил в Джорджию с одним из последних рабочих визитов. Там он агитировал за кандидатов от Республиканской партии в сенат.
- К слову, второй кандидат в штате от демократов Джон Оссофф тоже опережает республиканца Дэвида Пердью, но там о победе говорить еще рано.
- Если Оссофф таки выиграет выборы, то демократы получат большинство в обеих палатах американского Конгресса – Сенате и Палате представителей.
Что известно о Рафаэле Уорноке
- Это темнокожий пастор из Атланты.
- Там он последние 15 лет руководил церковью, где раньше проповедовал Мартин-Лютер Кинг.
- Рафаэль Уорнок станет первым темнокожим сенатором в истории штата Джорджия.
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