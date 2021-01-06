Во время второго тура выборов в Джорджии одно из двух мест одержал кандидат от Демократической партии Рафаэль Уорнок. Эта победа приблизила будущего президента Джозефа Байдена и его команду к контролю за американским Сенатом.

Рафаэль Уорнок победил действующего сенатора-республиканца Келли Леффлера, сообщает The Associated Press. Интересно Перед утверждением победы Байдена в здание конгресса пообещали направить самолет Всего в штате подсчитали 98% голосов, но кандидат-демократ опережает своего соперника на 1,5%, что составляет около 50 тысяч голосов. Важность выборов в Джорджии В США эту победу считают серьезным ударом по Дональду Трампу. Ведь Джорджия – это штат, где традиционно чаще поддерживают республиканцев.

Впрочем, на выборах президента тут неожиданно выиграл Джозеф Байден, из-за чего действующий президент еще долго судился.

Впоследствии Трамп ездил в Джорджию с одним из последних рабочих визитов. Там он агитировал за кандидатов от Республиканской партии в сенат.

К слову, второй кандидат в штате от демократов Джон Оссофф тоже опережает республиканца Дэвида Пердью, но там о победе говорить еще рано.

Если Оссофф таки выиграет выборы, то демократы получат большинство в обеих палатах американского Конгресса – Сенате и Палате представителей. Что известно о Рафаэле Уорноке Это темнокожий пастор из Атланты.

Там он последние 15 лет руководил церковью, где раньше проповедовал Мартин-Лютер Кинг.

Рафаэль Уорнок станет первым темнокожим сенатором в истории штата Джорджия.