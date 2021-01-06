Перед затвердженням перемоги Байдена в будівлю конгресу пообіцяли скерувати літак
У США невідомі втрутилися в роботу авіадиспетчерів Нью-Йорка й пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу. Це відбулося 5 січня – напередодні затвердження перемоги Джо Байдена на виборах у Конгресі.
Страхітливе попередження отримали одразу кілька авіадиспетчерів з Нью-Йорка, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.
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У середу ми розіб'ємо літак об Капітолій. Ми відплатимо за Сулеймані,
– мовилося в погрозі.
Невідомі говорили Кассема Сулеймані – начальника іранських сил "Кудс", якого рік тому ліквідували за наказом Дональда Трампа.
Пентагон й інші державні агентства США з питань безпеки вже знають про цей інцидент. Конгрес США повинен затвердити перемогу Джо Байдена 6 січня о 20 годині за київським часом.
Символічність погроз
- Схоже, невідомі роблять посил до найкривавішого теракту в історії Сполучених Штатів – текракту 9/11, який трапився 11 вересня 2001 року.
- Тоді терористи "Аль-Каїди" скерували два пасажирські літаки у всесвітнь відомі вежі-близнюки в Нью-Йорку. Внаслідок нападу загинули майже 3 тисячі людей.
- Тоді був і третій літак, але він розбився в полі. Достеменно невідомо, що відбулося на його борту, але найпоширенішою є версія, що пасажири почули про теракт і здійняли бунт на борту.
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