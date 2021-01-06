У США невідомі втрутилися в роботу авіадиспетчерів Нью-Йорка й пообіцяли скерувати літак у будівлю Конгресу. Це відбулося 5 січня – напередодні затвердження перемоги Джо Байдена на виборах у Конгресі.

Страхітливе попередження отримали одразу кілька авіадиспетчерів з Нью-Йорка, повідомляє CBS News з посиланням на власні джерела.

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У середу ми розіб'ємо літак об Капітолій. Ми відплатимо за Сулеймані,

– мовилося в погрозі.

Невідомі говорили Кассема Сулеймані – начальника іранських сил "Кудс", якого рік тому ліквідували за наказом Дональда Трампа.

Пентагон й інші державні агентства США з питань безпеки вже знають про цей інцидент. Конгрес США повинен затвердити перемогу Джо Байдена 6 січня о 20 годині за київським часом.

Символічність погроз