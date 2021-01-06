Перед утверждением победы Байдена в здание конгресса пообещали направить самолет
В США неизвестные вмешались в работу авиадиспетчеров Нью-Йорка и пообещали направить самолет в здание Конгресса. Это произошло 5 января – накануне утверждения победы Джо Байдена на выборах в Конгрессе.
Устрашающее предупреждение получили сразу несколько авиадиспетчеров из Нью-Йорка, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.
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В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Мы отплатим за Сулеймани,
– говорилось в угрозе.
Неизвестные говорили о Кассеме Сулеймани – начальнике иранских сил "Кудс", которого год назад ликвидировали по приказу Дональда Трампа.
Пентагон и другие государственные агентства США по безопасности уже знают об этом инциденте. Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена 6 января в 20 часов по киевскому времени.
Символичность угроз
- Похоже, неизвестные делают отсылку к самому кровавому теракту в истории Соединенных Штатов – текракту 9/11, который произошел 11 сентября 2001 года.
- Тогда террористы "Аль-Каиды" направили два пассажирских самолета во всемирно известные башни-близнецы в Нью-Йорке. В результате нападения погибли почти 3 тысячи человек.
- Тогда был и третий самолет, но он разбился в поле. Неизвестно, что произошло на борту, но самой распространенной является версия, что пассажиры услышали о теракте и подняли бунт на борту.
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