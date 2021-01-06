В США неизвестные вмешались в работу авиадиспетчеров Нью-Йорка и пообещали направить самолет в здание Конгресса. Это произошло 5 января – накануне утверждения победы Джо Байдена на выборах в Конгрессе.

Устрашающее предупреждение получили сразу несколько авиадиспетчеров из Нью-Йорка, сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

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В среду мы разобьем самолет о Капитолий. Мы отплатим за Сулеймани,

– говорилось в угрозе.

Неизвестные говорили о Кассеме Сулеймани – начальнике иранских сил "Кудс", которого год назад ликвидировали по приказу Дональда Трампа.

Пентагон и другие государственные агентства США по безопасности уже знают об этом инциденте. Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена 6 января в 20 часов по киевскому времени.

Символичность угроз