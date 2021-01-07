Конгрес знову зібрався, аби затвердити перемогу Байдена
Засідання Палати представників Конгресу США продовжили ще 6 січня, попри протести та комендантську годину у Вашингтоні. Спікерка Ненсі Пелосі скликала депутатів, щоб підтвердити перемогу на президентських виборах Джозефа Байдена.
Конгрес знову зібрався у Капітолії
7 січня о 3 ночі за Києвом обидві палати Конгресу США знову зібралися на спільне засідання, аби продовжувати розглядати питання затвердження Джо Байдена президентом. Про це розповіли у CNN.
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Про наміри зібрати Конгрес раніше оголосила Ненсі Пелосі
У Вашингтоні з 18 години (1 ночі 7 січня за Києвом) почав діяти комендантський час. Правоохоронці запевнили, що Капітолій у безпеці, хоча натовп ще не розійшовся повністю.
- Тож спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила, що лідери Конгресу ухвалили рішення відновити спільне засідання ще сьогодні – ввечері 6 січня (в Україні це вже пізня ніч 7 числа).
Законодавці все-таки мають намір засвідчити перемогу на виборах президента Джозефа Байдена у день, в який це має бути зроблено за чинним законодавством.
Після консультацій, дзвінків до Пентагону, міністерства юстиції й віцепрезидента ми вирішили, що повинні продовжити (спільне засідання Конгресу – 24 канал) сьогодні ввечері у Капітолії,
– сказала Пелосі.
До початку протестів прихильників Трампа Конгрес, зауважимо, встиг розглянути тільки 2% протоколів. На щастя, коли протестувальники увірвалися у Капітолій, депутати змогли винести усі документи та врятувати їх від знищення.
Заворушення у Вашингтоні 6 січня: що відбувалося
- 6 січня прихильники Дональда Трампа, який принципово не визнає свою поразку на президентських виборах, на його ж заклик вийшли на протест.
- Мітинги обернулися штурмом будівлі Конгресу США, де якраз відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Байдена.
- Засідання Конгресу перервали, законодавців евакуювали, а у місті запровадили комендантський час.
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