Засідання Палати представників Конгресу США продовжили ще 6 січня, попри протести та комендантську годину у Вашингтоні. Спікерка Ненсі Пелосі скликала депутатів, щоб підтвердити перемогу на президентських виборах Джозефа Байдена.

Конгрес знову зібрався у Капітолії

7 січня о 3 ночі за Києвом обидві палати Конгресу США знову зібралися на спільне засідання, аби продовжувати розглядати питання затвердження Джо Байдена президентом. Про це розповіли у CNN.

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Про наміри зібрати Конгрес раніше оголосила Ненсі Пелосі

У Вашингтоні з 18 години (1 ночі 7 січня за Києвом) почав діяти комендантський час. Правоохоронці запевнили, що Капітолій у безпеці, хоча натовп ще не розійшовся повністю.

Тож спікерка Палати представників Ненсі Пелосі оголосила, що лідери Конгресу ухвалили рішення відновити спільне засідання ще сьогодні – ввечері 6 січня (в Україні це вже пізня ніч 7 числа).

Законодавці все-таки мають намір засвідчити перемогу на виборах президента Джозефа Байдена у день, в який це має бути зроблено за чинним законодавством.

Після консультацій, дзвінків до Пентагону, міністерства юстиції й віцепрезидента ми вирішили, що повинні продовжити (спільне засідання Конгресу – 24 канал) сьогодні ввечері у Капітолії,

– сказала Пелосі.

До початку протестів прихильників Трампа Конгрес, зауважимо, встиг розглянути тільки 2% протоколів. На щастя, коли протестувальники увірвалися у Капітолій, депутати змогли винести усі документи та врятувати їх від знищення.

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6 січня прихильники Дональда Трампа, який принципово не визнає свою поразку на президентських виборах, на його ж заклик вийшли на протест.

Мітинги обернулися штурмом будівлі Конгресу США, де якраз відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Байдена.

Засідання Конгресу перервали, законодавців евакуювали, а у місті запровадили комендантський час.

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