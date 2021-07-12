Заинтриговав прессу и общественность, Трамп отказался рассказывать детали своего решения.

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Бывший глава Белого дома объяснил это тем, что огласка может повлиять на финансирование кампании.

Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, это может повлиять на финансирование кампании и другие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ,

– заявил Трамп.

Ранее он говорил, что рассматривает возможность своего участия в следующих президентских выборах в 2024 году.

Борьба Трампа с социальными сетями

Трамп также отметил, что может выиграть суды у социальных сетей, против которых он подал иски.

"У них есть иммунитет против невероятного количества вещей. Однако против этого иска иммунитета у них нет, потому что они нарушили конституцию. Это беспрецедентное нарушение", – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что 7 июля Трамп заявил, что подает иски против Facebook, Twitter и Google, а также их генеральных директоров.