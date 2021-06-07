Об этом Трамп заявил во время первого публичного выступления в Северной Каролине – после того, как лишился должности главы Белого дома. Политик резко "прошелся" по политике Джо Байдена.

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Байден отказался от трубопровода Keystone XL

В частности, досталось действующему президенту США из-за отказа от четвертого этапа трубопровода Keystone XL. Он должен был доставлять нефть в Небраску.

Байден отменил наш трубопровод, но он одобрил российский трубопровод, который я полностью остановил. Я остановил Россию,

– сказал Трамп.

Трамп похвастался, что у него отношения с президентом России Владимиром Путиным были намного лучше, чем у Байдена. Однако, подчеркнул политик, его политика в отношении Москвы была очень жесткой.

Обратите внимание! Хотя США и ввели санкции против судов, участвующих в проектах "Северный поток-2", однако карательных ограничений против оператора Nord Stream 2 AG введено не было. Это Байден объяснил тем, что трубопровод почти достроен.

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Москва планирует завершить проект к концу 2021 года

Отметим, что в Москве заявили, что планируют завершить проект к концу 2021 года. Ранее президент Путин отметил, что первая нитка газопровода уже достроена. Правда это еще не подтвердила Еврокомиссия.