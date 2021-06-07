Про це Трамп заявив під час першого публічного виступу у Північній Кароліні – після того, як залишився без посади глави Білого дому. Політик різко "пройшовся" по політиці Джо Байдена.

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Байден відмовився від трубопроводу Keystone XL

Зокрема, дісталось чинному президенту США за відмову від четвертого етапу трубопроводу Keystone XL. Він мав доставляти нафту до Небраски.

Байден скасував наш трубопровід, але він схвалив російський трубопровід, який я повністю зупинив. Я зупинив Росію,

– сказав Трамп.

Трамп похвалився, що у нього відносини з президентом Росії Володимиром Путіним були набагато кращими, аніж у Байдена. Проте, наголосив політик, його політика щодо Москви була дуже жорсткою.

Зверніть увагу! Хоча США і ввели санкції проти суден, які беруть участь у проєкті "Північний потік-2", проте каральних обмежень проти оператора Nord Stream 2 AG запроваджено не було. Це Байден пояснив тим, що трубопровід майже споруджений.

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Москва планує завершити проєкт до кінця 2021 року

Зазначимо, що у Москві заявили, що планують завершити проєкт до кінця 2021 року. Раніше президент Путін зазначив, що першу нитку газопроводу вже добудували. Проте цього не підтвердила Єврокомісія.