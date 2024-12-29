Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC News.

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Самолет загорелся во время посадки

Рейс 2259 авиакомпании Air Canada совершил аварийную посадку в аэропорту города Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия). Известно, что авиалайнер летел из Сент-Джонса (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор).

Во время посадки самолет ударился крылом по взлетно-посадочной полосе, из-за чего вспыхнул пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Всех пассажиров и членов экипажа успели оперативно эвакуировать.

В Канаде загорелся самолет: смотрите видео

Сейчас причины инцидента неизвестны. Однако одна из пассажирок предположила, что не развернулась одна из шасси самолета. По ее словам, самолет начал приземляться под углом. После того, как крыло столкнулось со взлетной полосой, пассажиры услышали громкий удар и звук, будто крыло скользило по полосе.



Самолет Air Canada загорелся во время посадки / Фото из соцсетей

Пилоты пытались остановить самолет, однако пассажиры говорят, что борт проехал еще несколько метров вперед, после чего таки остановился. Впоследствии пассажиры увидели, что загорелось левое крыло самолета.



Борт Air Canada после аварии / Фото из соцсетей

Сколько было людей на борту – неизвестно. По оценкам свидетелей, в самолете было по меньшей мере 80 пассажиров, ведь свободных мест совсем не оставалось.