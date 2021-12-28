Зокрема, Трамп телефонував деяким зі своїх підлеглих в готелі Willard у Вашингтоні. За даними ЗМІ, він закликав їх знайти способи, аби перешкодити Конгресу офіційно підтвердити результати президентських виборів.
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За словами конгресмена Бенні Томпсона, комісія почне розслідування телефонної розмови Трампа. Комітету Палати представників з розслідування нападу на Капітолій має намір перевірити телефонний дзвінок, якщо їм вдасться юридичним шляхом отримати записи Білого дому.
Як розповів Томпсон, комітет не може запитувати в Національного архіву записи про конкретні дзвінки.
Втім, за його словами, якщо запитати про всі дзвінки, які здійснювали 5 і 6 січня телефоном Білого дому, тоді, очевидно, їх можна було б перевірити.
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Штурм Капітолія: що відомо
- Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолія. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.
- Протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі та зривали зі стін картини.
- Під час сутичок у Вашингтоні загинули 5 людей. Варто зауважити, що у підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.
- Деяким учасникам штурму вже винесли вироки. Зокрема, "шамана" конспірологічного руху QAnon засудили до 3 років та 5 місяців в'язниці, а Пол Ходжкінс повинен відсидіти 8 місяців у в'язниці.
- За даними ЗМІ, учасники штурму могли координувати свої дії через відому соцмережу.
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