Зокрема, Трамп телефонував деяким зі своїх підлеглих в готелі Willard у Вашингтоні. За даними ЗМІ, він закликав їх знайти способи, аби перешкодити Конгресу офіційно підтвердити результати президентських виборів.

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За словами конгресмена Бенні Томпсона, комісія почне розслідування телефонної розмови Трампа. Комітету Палати представників з розслідування нападу на Капітолій має намір перевірити телефонний дзвінок, якщо їм вдасться юридичним шляхом отримати записи Білого дому.

Як розповів Томпсон, комітет не може запитувати в Національного архіву записи про конкретні дзвінки.

Втім, за його словами, якщо запитати про всі дзвінки, які здійснювали 5 і 6 січня телефоном Білого дому, тоді, очевидно, їх можна було б перевірити.

Зверніть увагу! Дональд Трамп подав до суду проти комітету палати представників Конгресу США через розслідування спроби захоплення Капітолію та Національного архіву на початку 2021 року.

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Штурм Капітолія: що відомо

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолія. У цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, руйнували меблі, розводили невеликі пожежі та зривали зі стін картини.

Під час сутичок у Вашингтоні загинули 5 людей. Варто зауважити, що у підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.

Деяким учасникам штурму вже винесли вироки. Зокрема, "шамана" конспірологічного руху QAnon засудили до 3 років та 5 місяців в'язниці, а Пол Ходжкінс повинен відсидіти 8 місяців у в'язниці.

За даними ЗМІ, учасники штурму могли координувати свої дії через відому соцмережу.

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