Як зазначають ЗМІ, презентація під назвою Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 JAN має 38 слайдів. У ній є інформація про те, що експрезиденту США Дональду Трампу рекомендували запровадити в країні режим надзвичайного стану. Таким чином нібито можна було відкласти затвердження результатів голосування.

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Один із варіантів містив твердження, що Китай і Венесуела отримали контроль над технікою, яку використовують для підрахунку голосів в більшості штатів,

– пише NYT.

Водночас The Guardian стверджує, що у документі рекомендують спершу повідомити про можливе іноземне втручання у вибори. Тоді нібито запровадити надзвичайний стан, визнати результати електронного голосування недійсними, а потім доручити Конгресу розробити подальший план згідно з Конституцією.

Альтернативний сценарій

Преса пише, що альтернативно розглядали варіанти, що ексвіцепрезидент США Майк Пенс міг би відкласти сертифікацію виборів, щоб зробити експертизу. І лише тоді, за її підсумками, рахувати паперові бюлетені.

Адвокат Марка Медоуза заявляє, що його клієнт отримав презентацію поштою за день до штурму Капітолія і сам нічого з нею не робив. Автор презентації також невідомий.

Як розповів колишній військовий, один із прихильників оскарження результатів виборів Філ Вордон, він розіслав файл серед своїх соратників, але особисто Медоузу не надсилав. За його припущеннями, це міг зробити хтось із його команди.

Як каже Вордон, 4 січня він дискутував про документ з деякими членами Палати предcтавників. Версію ж Медоуза можна знайти в інтернеті.

Що відомо про штурм Капітолія і розслідування справи

Заворушення у Конгресі сталися 6 січня 2021 року. Тоді агресивно налаштовані прибічники Трампа рушили на Капітолій. Правоохоронцям силою довелось звільняти будівлю. Під час сутичок загинули 5 людей. У підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.

Вперше вирок учаснику штурму Капітолія винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен був відсидіти 8 місяців. Суд також виправдав поліцейського, який під час заворушень у Вашингтоні застрелив ветеранку ВПС. Четвертий поліцейський, що був свідком штурму Капітолія, вкоротив собі віку.

Як повідомляли американські ЗМІ, член ультраправого угруповання "Горді хлопці", яке брало активну участь у нападі на Капітолій, надсилав текстові повідомлення куратору у ФБР просто під час атаки. Утім, це не доводить, що у всій тій ситуації з заворушеннями у Вашингтоні була якась змова.

Також була версія, що учасники штурму Капітолію у Вашингтоні, могли координувати свої дії через відому соцмережу – тікток.

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