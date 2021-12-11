Как отмечают СМИ, презентация под названием Election Fraud, Foreign Interference & Options for 6 JAN имеет 38 слайдов. В ней есть информация о том, что экс-президенту США Дональду Трампу рекомендовали ввести в стране режим чрезвычайного положения. Таким образом, якобы можно было отложить утверждение результатов голосования.

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Один из вариантов содержал утверждение, что Китай и Венесуэла получили контроль над техникой, используемой для подсчета голосов в большинстве штатов.

– пишет NYT.

В то же время, The Guardian утверждает, что в документе рекомендуют сначала сообщить о возможном иностранном вмешательстве в выборы. Тогда будто бы ввести чрезвычайное положение, признать результаты электронного голосования недействительными, а затем поручить Конгрессу разработать дальнейший план согласно Конституции.

Альтернативный сценарий

Пресса пишет, что альтернативно рассматривали варианты, которые экс-вице-президент США Майк Пенс мог бы отложить сертификацию выборов, чтобы сделать экспертизу. И только тогда, по ее итогам, считать бумажные бюллетени.

Адвокат Марка Медоуза заявляет, что его клиент получил презентацию по почте за день до штурма Капитолия и ничего с ней не делал. Автор презентации также неизвестен.

Как рассказал бывший военный, один из сторонников обжалования результатов выборов Фил Уордон, он разослал файл среди своих соратников, но лично Медоузу не присылал. По его предположениям, это мог сделать кто-нибудь из его команды.

Как говорит Уордон, 4 января он дискутировал о документе с некоторыми членами Палаты представителей. Версию же Медоуза можно найти в интернете.

Что известно о штурме Капитолия и расследовании дела

Беспорядки в Конгрессе произошли 6 января 2021 года. Тогда агрессивно настроенные сторонники Трампа двинулись на Капитолий. Правоохранителям силой пришлось освобождать здание. Во время столкновений погибли 5 человек. В подстрекательстве к мятежу обвинили Дональда Трампа.

В первый раз приговор участнику штурма Капитолия вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен был отсидеть 8 месяцев. Суд также оправдал полицейского, который во время беспорядков в Вашингтоне застрелил ветеранку ВВС. Четвертый полицейский, бывший свидетелем штурма Капитолия, покончил с собой.

Как сообщали американские СМИ, член ультраправой группировки "Гордые парни", который активно участвовал в нападении на Капитолий, присылал текстовые сообщения куратору в ФБР прямо во время атаки. Впрочем, это не доказывает, что во всей ситуации с беспорядками в Вашингтоне был какой-то заговор.

Также была версия, что участники штурма Капитолия в Вашингтоне могли координировать свои действия через известную соцсеть – тикток.

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