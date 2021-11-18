Джейкоб Ченсли был среди первых 30 мятежников, проникших в здание Капитолия. Прокуроры назвали его ключевой фигурой штурма.
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Стоит заметить, что обвинение требовало для "шамана" более 4 лет заключения. В то же время адвокаты настаивали на 10 месяцах за решеткой.
Защита сообщила, что Ченсли страдает шизофренией, тревожным расстройством и депрессией.
"Шаман" был представителем конспирологического движения QAnon. Однако впоследствии он заявил, что больше не верит в заговор и отверг культ. Он также разочаровался в Дональде Трампе.
Джейкоба Ченсли задержали 9 января и обвинили в умышленном проникновении в Капитолий и в нарушении общественного порядка. Впоследствии "шамана" арестовали.
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Штурм Капитолия: что известно
- Сторонники Дональда Трампа 6 января 2021 года начали врываться внутрь здания Капитолия. Все из-за того, что в этот день Конгресс США должен был объявить официальные результаты американских выборов президента.
- Протестующие разбивали окна, устраивали небольшие пожары, срывали со стен картины и крушили мебель.
- Во время столкновений в Вашингтоне погибли 5 человек. Стоит заметить, что в подстрекательстве к мятежу обвинили Дональда Трампа.
- Первый приговор участнику штурма Капитолия вынесли в июле 2021 года. В тюрьме Пол Ходжкинс должен отсидеть 8 месяцев.
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