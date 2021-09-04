"Шамана" посадят в тюрьму

Настоящее имя осужденного – Джейкоб Ченсли. Родом он из штата Аризона.

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"Шаман" QAnon "прославился", когда сфотографировался в Капитолии с американским флагом. На голове у него была меховая шапка с рогами.

Арестовали Ченсли на третий день после беспорядка. Его обвинили в:

общественных беспорядках,

препятствовании деятельности Капитолия,

хулиганстве в здании с ограниченным доступом.

Прокуроры говорят, что "шаман" оставил записку на столе бывшего вице-президента Майка Пенса: "Это лишь вопрос времени, справедливость наступит".

Ченсли признал себя виновным по одному пункту обвинения. Он согласился на заключение сроком от 3 лет и 4 месяцев до 4 лет и 2 месяцев. Приговор подозреваемому огласят 17 ноября.

Мужчина разочаровался в Трампе

"Шаман" был представителем конспирологического движения QAnon. Однако теперь он заявил, что больше не верит в заговор и отверг культ. Он также разочаровался в Дональде Трампе.

Обратите внимание! Обвинения из-за беспорядков 6 января объявили около 600 лицам. Из них 51 человек признал себя виновным. Большинство из них – в мелких правонарушениях.



Что известно о беспорядках в Вашингтоне / инфографика 24 канала