Що відомо про атаку на Сумщину?

Повітряну тривогу в Сумській області оголосили ще ввечері 26 серпня. Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на регіон рухаються російські ударні безпілотники.

За словами кореспондентів Суспільного, близько 01:08 в Сумах пролунав перший вибух. Після цього жителі міста почули ще серію вибухів.

У цей момент у деяких районах Сум також зникло світло.

Моніторингові канали повідомили, що на місто летіли 5 ворожих ударних БпЛА. Станом на 01:25 місцева влада не коментувала наслідки чергової російської атаки.

Росія нарощує виробництво "Шахедів"