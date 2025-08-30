Щодо останнього, міський голова Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про вибухи в Дніпрі, Івано-Франківську та інших містах 30 серпня?

Уночі 30 серпня ворог масовано атакував Україну ударними безпілотниками. До 3 ранку повітряна тривога охопила майже всі області.

Майже одночасно надійшла інформація від місцевих спільнот у телеграмі про вибухи у Дніпропетровській області (монітори писали про багато дронів на Самар, Павлоград та Дніпро) та Івано-Франківській. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків написав про роботу Протиповітряної оборони.

Перед тим місцеві спільноти писали про вибухи у Коломиї, це також на Прикарпатті. Львівські пабліки писали про роботу ППО, і ще Київська ОВА додала, що в області триває робота ППО проти дронів ворога.

Куди ще цілив ворог під час масованої атаки дронами?