Вони пов'язані з роботою сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Що відомо про атаку на Київську область?

Повітряну тривогу для Обухівського та Бориспільського району оголосили орієнтовно о 21:30. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли вищезгадані райони про загрозу застосування росіянами ударних безпілотників.

Згодом про фіксацію дронів у повітряному просторі області повідомила й ОВА. За даними місцевої влади, по російських цілях наразі працюють сили протиповітряної оборони. Через це можуть лунати вибухи.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– ідеться у повідомленні.

