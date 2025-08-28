Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

На Київщині зафіксували БпЛА

Повітряну тривогу через загрозу безпілотників оголосили в Броварському та Бориспільському районах Київської області.

О 14:58 в Київські ОВА повідомили, що в повітряному просторі регіону зафіксовано БпЛА.

Сили ППО працюють по цілі. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– йдеться в повідомленні.

Українців також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників.

